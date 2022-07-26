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İzmir'de kadın şoföre saldırı!

İzmir'de ESHOT bünyesinde görev yapan kadın bir şoför, durak haricinde yolcu almadığı gerekçesi ile saldırıya uğradı. Saldırgan kadın şoföre yumruk atarken konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Tunç Soyer, “Gereken hukuki takip yapılacak” ifadelerini kullandı

26 Temmuz 2022 Salı 08:35

ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 (253) hattında çalışan otobüsün kadın şoförü, araçtaki bir erkek yolcu tarafından darp edildi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda şoför B.A. Alsancak Gar Durağı’ndan yolcu aldıktan sonra hareket etti. Bu sırada taşıtlara kırmızı ışık yandı. Yeşil ışığın yanmasını bekleyen otobüse binmek isteyenler oldu ancak şoför B.A. yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla yasak olduğu için kapıyı açmadı.

Bu sırada yolculardan G.Y. şoförden kapıyı açmasını istedi ve olumsuz yanıt alınca şoföre hakaret etti. Bunun üzerine B.A. otobüsü uygun bir yere çekerek ESHOT Şoför Destek Hattı’ndan yardım istedi. Polisin beklendiği sırada sözlü saldırının dozunu artıran zanlı, bir anda şoför koruma kapısını kırdı ve kadın şoföre yumruk attı. Yaşanan arbedede şoför B.A. sol gözünden ve kolundan yaralandı. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesi daha büyük bir yaralanmayı önledi. Olay anında yetişen polis, zanlıyı, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme suçlarından gözaltına aldı. Olayın şokuyla gözyaşlarına boğulan şoför B.A. darp raporu aldı ve zanlıdan şikayetçi oldu.

Başkan Soyer: Takipçisiyiz


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şoför B.A.’yı bizzat aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Soyer, “Kadın şoförümüze yapılan sözlü ve fiziki saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu çirkinliğe gereken cezanın verilmesi için hukuki takipteyiz. Şoför kardeşimize sahip çıkan yolcularımıza ve olaya hızla müdahale eden emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Etiketler; #izmir #kadın şoför #saldırı #eshot #otobüs şoförü
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