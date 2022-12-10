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İzmir'de kadın şoförün zor anları! Otobüsü durdurmaya çalıştı ama...

İzmir'de kadın şoförün zor anları! Otobüsü durdurmaya çalıştı ama...
10 Aralık 2022 Cumartesi 09:42

İzmir'de arıza yapan belediye otobüsü yol kenarında durdu. Otobüsün şoförü araçtan inip, arka motor kaputunu açtığı sırada ise otobüs aniden hareket etmeye başladı. Bunun üzerine kadın şoför Tuğba Gelengül, otobüsü motor kaputunda bulunan stop etme butonuna basarak durdurmaya çalıştı. Otobüs önce bir otomobile sonra da duvara çarparken, şoför Gelengül ise yaralandı


 

Dikili Devlet Hastanesi- Dikili Garajı arasında sefer yapan Tuğba Gelengül’ün kullandığı 839 numaralı belediye otobüsü, önceki gün, Salimbey Mahallesi'nde arıza yaptı. Gelengül, Devlet Hastanesi karşısındaki yokuşta, yolun sağına aracı çekip, arızaya bakmak için indi. Gelengül, otobüsün arkasındaki motor kaputunu açtığı sırada otobüs bir anda yokuş aşağı hareket etti. Motor kaputundaki dışardan stop etme butonuna basarak otobüsü durdurmaya çalışan Gelengül, kendisini kurtaramayınca sürüklendi. Otobüs, park halindeki otomobile, ardından da bir duvara çarparak durdu. Yaralanan Gelengül, çağırılan ambulansla Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kol ve bacaklarında kırıklar olduğu belirlenen Tuğba Gelengül, ilk müdahalesinin ardından Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kırıkları alçıya alınan Gelengül, taburcu edildi. Otobüsteki 3 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #dikili #otobüs #haber
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