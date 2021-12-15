İzmir'de kadına engel yok!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonu belediyenin istihdam politikalarına da yansıdı. İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan 30 kadın iş makinesi operatörü ve ağır vasıta şoförü kadrosu için başvuran İzmirli kadınlar, zorlu eğitimlerden geçerek bu alandaki iddialarını kanıtlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonu doğrultusunda hemen hemen her iş kolunda kadın istihdam sayısının arttığı belediyede artık kadın iş makinesi operatörleri ve ağır vasıta şoförleri de görev alacak. En çok kadın yönetici sayısı ile Türkiye'de dikkatleri üzerine çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs ve hizmet aracında şoförlük yapan kadınların sayısı 100'ü geçti. Vapurda kaptan, metro ve tramvay araçlarında sürücü olarak başarıyla işlerini sürdüren kadınları iş makinesi operatörü ve ağır vasıta şoförü olarak bünyesine katmak için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi bu alanda 30 kadına daha istihdam yaratacak kadro açtı. “Erkeğin yaptığı her işi kadın da yapar” diyen İzmirli kadınlar, İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde bu işi yapabilmek için ne kadar yetenekli olduklarını gösterme fırsatı buldu.

Eğitimden geçtiler



İZSU Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın iş birliğiyle düzenlenen program kapsamında mülakatı başarıyla atlatan 30 kadın eğitime tabi tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği sınavın ardından C sınıfı sürücü ehliyetlerini almaya hak kazanan adaylar İZSU Genel Müdürlüğü’nde, 2022 yılının ilk döneminde göreve başlayacak.

Yeter ki fırsat verilsin



Başkan Tunç Soyer’in “Her alanda cinsiyet eşitliği” vizyonu doğrultusunda kadınlara eşit fırsat vermek amacıyla projeler geliştirdiklerinin altını önemle çizen İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, “Türkiye’nin önemli altyapı kuruluşlarından biri olan İZSU, kadın istihdamını artırmak ve kadınların çalışabileceği iş kollarını genişletmek amacıyla 30 kadın personeli sahada çalıştıracak. Bu sayıyı her yıl artıracağız. Kadınlar hayatın her alanında başarılı olabilirler. Bunun için bir iş ayrımı gerekmiyor yeter ki onlara bir fırsat verilsin. Bu da onu belgeleyen bir iş olacak” dedi.

Örnek işbirliği



İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar da, “İZSU Genel Müdürlüğü ve Meslek Fabrikamız işbirliği ile toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan bir projeye imza attık. Verilen eğitimler sonrası 15 kadın iş makinesi operatörü ve 15 ağır araç şoförü kadın yurttaşımız İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına dahil olacak” diye konuştu.

Pasta dükkanından şoförlüğe uzanan hikaye



Bornova Özkanlar’da butik pasta dükkanı olan ancak 30 Ekim İzmir Depremi’nde dükkanı yerle bir olan Nurcan Özgül Fetah, “Eşimle birlikte İzmir depreminde enkaz altında kalmaktan bir iki adımla kurtulduk ama depremde dükkanımı kaybettim. Evde kaldığım süre içerisinde ne yapabilirim sorusunu çok sordum kendime. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde iş alımı ilanını gördüm” dedi.

En büyük hayalinin 9 yaşındaki çocuğunun kendisini bu işi yaparken görmesi olduğunu söyleyen Fetah, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“9 yaşında bir çocuk annesiyim ve evde neredeyse bir kepçe koleksiyonumuz var. Bebekliğinden beri sürekli kepçelerle oynuyoruz, kazıyoruz, dolduruyoruz, boşaltıyoruz. Buraya gelirken oğlumun kepçenin üzerinde annesini görmesini hayal ettim. Oyun oynarken sürekli babasıyla oynamak istiyordu ve bu iş için erkek gücünün gerekeceğini sanıyordu. Ama ben oğluma bu işi kadınların yapabileceğini göstereceğim. İlk iş günümde oğlumun benim yanımda olmasını çok istiyorum. Aslında herkes bu iş kolunda erkekleri görmeye öyle alışmış ki tam aksine bence kadınlar bu işte daha başarılı olur. En büyük hayalim nedir diye sorarsanız oğluma o koltukta makine kullanabildiğimi göstermek.”

Hayalimdi



Uzun yıllar boyunca anaokulu ve işaret dili eğitmenliği yapan 32 yaşındaki Özlem Sezgin ise, “Hayalim iş makinası kullanmaktı. İş ilanını görünce başvurdum ve kabul edildim. Bir kadın olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadın istihdamını desteklemesi ve projelerini de buna göre yapması beni bir İzmirli olarak onurlandırıyor. Erkek egemen olan bir iş sahası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bize bu kapıyı açtı. İlk iş günümüzde de belediye başkanımız Tunç Soyer’i aramızda görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Tam bana göre bir iş



Daha önce peyzaj teknikeri olan Sitem Bahadır da aile mesleği çiftçilikle de uğraştığını belirterek, “Toprakla uğraşmayı, alanda çalışmayı hep çok sevdim. Kadınların da farklı iş kollarında olması benim her zaman ilgimi çekti. O yüzden operatörlük işi de aslında tam bana göre bir meslek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara her alanda sağladığı destek İzmirli kadınları ayrıcalıklı hissettiriyor. Biz kadınların neler yapabileceğini herkese göstereceğiz ”dedi.