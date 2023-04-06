İzmir'de kadınlar “Eşitlikçi Politikalar Zirvesi”nde buluştu

KADER ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği’nin iş birliği ile düzenlediği “Eşitlikçi Politikalar Zirvesi” nde konuşan Millet İttifakı temsilcileri belirterek eşit temsil çağrısında bulunurken kadınlar güçlendikçe ülkenin yükseleceğini vurguladı.

FATİH ÖZKILINÇ-Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) İzmir Şubesi ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği’nin işbirliği ile “Eşitlikçi Politikalar Zirvesi” düzenlendi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşen zirvede Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin temsilcileri kadın ve siyaset ilişkisine dair değerlendirmelerde bulundu. Zirvenin açılışında konuşan İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Gülsen Özkan, toplamda 90 derneğe ulaştıklarını belirterek, “Her geçen gün çalışma alanımız genişliyor. Faaliyetlerimizi güçlü bir şekilde yürütüyoruz. Cumhuriyet döneminin en gerici ittifakıyla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde kadının sosyal hayattan koparmak, öznesi olmaktan çıkarma çabalarını biz Atatürk’ün kızları ve oğulları olarak omuz omuza kazanımlarımızı koruyacağız” ifadelerini kullandı.



CHP’Lİ UÇAR: ONURLU YAŞAMA KAVUŞACAĞIZ

İnci Mutluer ve Erhan Gölbey’in Moderatörlüğünde progeremde ilk konuşmacı olan CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, “Kadın insanların varlık kaynağıdır. Çocuk sevgiyi, dayanışmayı, yaşam kalitesini, demokrasiyi anneden öğrenir. Kadın toplumun geleceğini şekillendiren motor gücüdür. Kadına önem veren, kadının dinamizmden yararlanan, kadını siyasette yönetimde etkin ve belirleyici toplumlar gelişmişler toplumlardır. Kadının toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamda etkin olduğu toplumlarda hukuk ve özgürlükler gelişmiştir. Türkiye Cumhuriyet aklın ve bilimin öngörüsünden inşa edilip devrimlerle yapıldı. Devrimlerde insan merkez alındı. İnsanın yücelmesi amaçlandı. Kuruluş felsefesi ile hedeflenen çağdaşlaşmanın olması toplumun kültürel, siyasi ve toplumda etkin ve belirleyici olmasıyla mümkündür. Az daha sabredeceğiz. Haklarımıza kavuşacağız. Sosyal devlet anlayışının nasıl olacağını, liyakatli ellerinden yönetilmenin nasıl olacağını göstereceğimiz günler yaklaşıyor. Bugünlere ulaşabilmek için CHP ve Millet İttifakımızın seçimlerde başarılı olabilmesi için yarısını oluşturan kadınlarımızdan oy almamız gerekiyor” dedi.



“KADIN GÜÇLENECEK TÜRKİYE YÜKSELECEK”

İYİ Parti İzmir İl Kadın Politikaları Başkanı Serap Özöktem ise “İYİ Parti olarak teşkilatlanma yapısının ne kadar önemli olduğunu bildiğimizden buna dair bir platform başlattık, komisyonlar kurduk. Kadının güçlenmesinden önemli unsurlarla ilgili komisyonlar kurduk. Kadın istihdamının artması için Sayın Meral Akşener’in isteği doğrultusunda ‘Güneşin Kadınları’ kooperatifi kurduk. 15 tane kooperatifimiz oldu. Genel Merkezimizin başlattığı ‘Rüzgar Gülü’ projemiz var. Bu projeyle okullarda ücretsiz sabah kahvaltı ve öğle yemeği verilecek. Çocuklarımız sınıfa aç karnıyla girmeyecek. 2020 verilerine göre 3 yaş 18 yaş arasındaki gençler 18,2 milyon. Verilere göre çocuklardaki obezitelik artıyor. Protein ve beslenme açısından en azından bu öğünü almaları bunun önüne geçecek. Kadın istihdam artacak. Bu projede yüzde 73 kadın çalıştırılacak. 3,1 oranında kadın işsizlik azalacak. ‘Kapı Çal Gönül Al’ projesi yaptık. İzmir’de 2 günlük bir çalışma yaptık projeyle ilgili. 2 günde 20 bin 525 kapıyı çaldık. Bunu da daha İzmir’de yapan olmadı. Kadın güçlenecek Türkiye yükselecek” diye konuştu.



KADINLAR AYAĞA KALDIRIYOR

Kadınların toplumların inşasında büyük pay olduğunu ifade eden Saadet Partili Saliha Akyüz, “Ülke ne zaman sıkıntıya düştüyse kadınlarımızın eliyle yeniden ayağa kalkıyor. Son bir kaç yüzyıldır dünyanın yaşadığı sorunların temelinde kadının yok sayılması ve varlığının dışlanmasıyla alakalı sıkıntılar var. Biz varız. Beyefendiler ile aynı haklara sahibiz. Kadın toplumun inşasında büyük bir pay sahibidir. Kadın dünyayı ve medeniyeti inşa eder. Kadın hayat verendir. Adaletin hakim olduğu toplumda kadının etkinlik alanlarının genişletilmesi, eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabilmeleri büyük önem taşır. Türkiye için kadınların, çocukların, gençlerin, vatandaşların geleceğe umutla baktığı barışın tesis edildiği insan onuruna yakışır mutlu bir ülkeyi hedefliyoruz. Ülkemizin gelişmesinde kadınlarımızın büyük katkıları olmuştur. Kadının eğitimin, sosyalleşmenin, üretimine katılmasını sağlamak hem bireye hem de topluma yapılan en büyük yatırımdır. Ülkemizde daha kadın doğarken sosyal yapının önyargılarına takılmakta toplumda ikinci planda kalmaktadır. Bugün kadınların en büyük problemi geçim sıkıntısı. Çalışmak zorunda kalan kadın, çalışma hayatı içerisinde büyük zorluklarla karşılaşabilir. Çoğu zaman kadınlarımız değersizleştirmektedir. Çıkarılan yasalar ve iyileştirmeler olsa da yasaların uygulanmasındaki keyfilik mağduriyet oluşturmaktadır. Bunları adaletle gerçekleştirmekte iktidarın görevlerindendir” ifadelerini kullandı.



KADINLAR GÜÇ VERİYOR

DEVA Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı Pınar Güngör Özinan da “Bazı ezberleri bozmak için önce onu yapmak gerekiyor. Kadınlar birbirine güç veriyor. Biz bunu yaparak gösteriyoruz. Deva Partisi’nde kadın kolları bulunmuyor. Kadın çalışmaları bulunuyor. Ana kademede yer alıyor. Diğer başkanlıklarla aynı masada yer alıyorlar. Bu sayede karar mercilerindeki tüm kadınlar, diğer üyelerle birlikte çalışıyor, beraber karar alıyorlar. İzmir’de başlatılan maceramız 7 bin üyeye ulaştı. Bunların yüzde 42’sinin kadınlardan oluşturduğu üye yapılanmasıyla devam ediyor. Türkiye’de parmakla gösterilen bir teşkilat olmamızla birlikte çalışmalarımızda devam ediyor. Milletvekili aday adaylarımızın yüzde 30’unu kadınlar oluşturuyor. Siyasetin kirli bir alan olduğunu düşünüyor kadınlar. Adam kayırmacılığın, yalanın olduğu yerde kendileri için ne bir şans ne de orada olmak için neden bulamıyorlar. Kadınları siyasete çekmeyi sağlayacak daha fazla hikayeye ihtiyaç var. Her mecrada olduğu gibi siyasette kadının başarısını yaşatmak gerekiyor” şeklinde konuştu.



“TARİHİ GÖREV DÜŞÜYOR”

Sandıkların korunması gerektiğini vurgulayan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy ise “Bugün biz bir dönüm noktasındayız. Biz tarih yaşıyoruz. Yaşadığımız tarihte 2 seçeneğimiz var. Ya yeniden seçme ve seçilme hakkını doğru kullanacağız ya da… Bize cumhuriyetin teminatı olalım diye seçme ve seçilme hakkı verildi. Bugün bize tarihi görev düşüyor. Seçim en önemli günümüzdür. Çocuğumuzu, ailemizi nasıl koruyorsak sandıkları öyle koruyacağız. Muhakkak o gün katılın, aktif görevli olun, sayımdan sonra okulların önünde birikin ve Türk bayraklarımızla ilçe seçim kurulları önünde birikmek zorundayız. Sandıklarımızı korumak zorundayız, kendi geleceğimiz için” şeklinde konuştu.