İzmir'de kadınlar şiddete karşı pedal çevirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Şiddete Karşı Pedal Çevir” etkinliği Konak İskelesi ile Gündoğdu Meydanı arasında tamamlandı. İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer de pedal çevirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Süslü Kadınlar Bisiklet Topluluğu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında “Şiddete Karşı Pedal Çevir” etkinliği düzenledi. Farkındalık yaratmak isteyen kadınlar Konak İskelesi’nden Alsancak Gündoğdu Meydanı’na pedal çevirdi. Etkinlikte İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ve İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, Süslü Kadınlar Bisiklet Topluluğu Kurucusu Sema Gür ve çok sayıda İzmirli kadın bisiklet kullandı.

“Şiddetin her türlüsüne karşıyız”

Neptün Soyer, “Her sene pedal çevirebiliriz. Biz her gün pedal çeviriyoruz. Bisikleti kullanan insanların farkındalık yaratması için bisiklet bir araç. Ama biz pedalı sadece kadınlar olarak çevirmedik. Dikkat ederseniz her geçen gün kadına şiddetin aslında toplum sorunu olduğunu, kadın erkek beraber bir mücadele vermemiz gerektiğini görüyoruz. 365 gün de bunun üzerinde duruyoruz aslında. Bugün biraz daha çok bir araya geldik dostlarımızla. Şiddetin her türlüsüne karşıyız dedik” ifadelerini kullandı.

Şiddete karşı kadın ve erkeğin birlikte mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Nilay Kökkılınç, “Cezaların caydırıcı olmadığını görüyoruz. Şiddetle mücadele için başka tedbirler alınması gerekiyor. Biz bugün sivil toplum örgütlerimizle pedal çevirerek dikkat çekmek istedik” dedi. Sema Gür ise “Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir diyoruz. O yüzden sokaklardayız. Şiddetin her türlüsüne karşıyız” diye konuştu.