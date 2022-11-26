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İzmir'de kadınlar şiddete karşı yürüyüş yaptı

26 Kasım 2022 Cumartesi 08:56

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar İzmir'de sokağa çıktı. Kadınlar şiddete ve ayrımcılığa karşı sloganlar ve pankartlar eşliğinde yürüdü.

İzmir kadın platformu çağrısıyla Alsancak Sevinç Pastanesi önünde toplanan kadınlar, ÖSYM binası önüne yürüdü. ÖSYM binası önünde Türkçe ve Kürtçe basın açıklamaları okundu.

Savaş politikaları, kadın cinayetleri ve kadına şiddet davalarındaki cezasızlık, HPV aşısının ücretsiz olarak yapılması talebi, ped gibi hijyen ürünlerine pahalılıktan dolayı erişimin zorlaşması, kadın yoksulluğu, işyerlerinde ve kampüslerdeki ayrımcılık, taciz ve şiddet de açıklamaların ve dövizlerin konusu oldu. 

Etiketler; #izmir #şiddet #yürüyüş #haber
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