İzmir'de kadınlara judo eğitimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Karşıyaka Soroptimist Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınların kendilerini olası şiddet girişimlerine karşı savunmaları için judo eğitimi başlattı. Eğitim 3 ay sürecek

Karşıyaka Soroptimist Kulübü üyeleri ve bursiyerleri Celal Atik Spor Salonu Judo Salonu’nda, judogi kıyafetini giyerek tatamiye çıktı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında başlatılan eğitimde kadınların kendilerini olası şiddet girişimlerine karşı savunmaları hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman’ın da katıldığı etkinlikte, kulüp başantrenörü ve Judo Milli Takımları Direktörü Mesut Kapan, Karşıyaka Soroptimist Kulübü üyelerine ve bursiyerlerine uygulamalı olarak sert defans teknikleri eğitimini vermeye başladı. İş birliğin ilk adımı olan kulüp üyelerine verilecek judo eğitiminin haftada iki gün olmak üzere toplam 3 ay boyunca sürecek.

Amaç eşit koşullar sağlamak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yönetimine teşekkür eden Karşıyaka Soroptimist Kulübü Başkanı Nurdan Koçlular, “121 ülkede, yaklaşık 72.000 üyesi olan Uluslararası Soroptimist Federasyonu’na bağlı Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu’nun İzmir’de 5, ülkemizde toplam 34 kulübü vardır. Soroptimistler, kadın ve kız çocuklarının eşit koşullarda eğitim, sosyal ve ekonomik haklara kavuşmasını savunmak ve bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalar ile onlar için daha iyi bir yaşam sağlamak uğruna bir araya gelmiş iş ve meslek kadınlarından oluşan dünya çapında bir hizmet örgütüdür. Bu nedenle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde başlattığımız kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Kulüp üyelerimiz ve bursiyerlerimiz ile farkındalık yaratarak İzmir’de kadınlar arasında yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz projemizde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini görmekten çok mutluyuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yönetimi ile ortaklaşa yürüteceğimiz projemizde, Kulüp Başkanı Sayın Ersan Odaman, Türkiye Judo Federasyonu Genel Koordinatörü Sayın Mesut Kapan ve eğitimci kadrosu, kulübümüzün üyelerine 3 ay boyunca Ju-do (nezaket yolu) eğitimi ve judonun felsefesi ve disiplini hakkında değerli bilgiler verecekler” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman da Soroptimist kelimesinin Latincede “en iyiyi amaçlayan kadınlar” anlamına geldiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Kadın Dostu Kent İzmir’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için özel bir etkinlik düzenledik. Karşıyaka Soroptimist Kulübü ile iş birliğine gittik. Bu etkinlik ile kadınlar dışarıda kendilerini koruyabilmek için sert defans teknikleri öğrenecekler. Kulüp olarak tüm kadınlara her branşta kapımız açık. Kadın ve çocuk öncelikli bir kulüp anlayışına sahibiz.”