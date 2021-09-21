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İzmir'de kalacak yer bulamayan üniversiteliler geceyi parkta geçirdi

İzmir'de kiralık ev ve kalacak yurt bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, geceyi Buca ilçesindeki Hasanağa Parkı'nda geçirdi. Öğrenciler, 'Barınamıyoruz, sokaktayız' yazılı pankart açtı

İzmir'de kalacak yer bulamayan üniversiteliler geceyi parkta geçirdi
21 Eylül 2021 Salı 11:47

Üniversite okumak için farklı şehirlerden İzmir'e gelen öğrenciler, ev kiraları ile yurt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle barınacak yer bulamayınca parkta sabahladı. Buca ilçesindeki Hasanağa Parkı'nda bir araya gelen bir grup öğrenci, 'Barınamıyoruz, sokaktayız' yazılı pankart açarak duruma tepki gösterdi.

Ev ve yurt kiralarının düşürülmesini talep eden öğrencilerden Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık İşletmeciliği Bölümü Öğrencisi Elif Yerlikaya, kalacak herhangi bir yerleri olmadığı için sokakta olduklarını belirtti. Yerlikaya, şunları söyledi:

"Yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra üniversiteler açıldı fakat fahiş ev fiyatları öğrencilere çok büyük engel oluyor. Okumak için geldik ancak kalacak yer bulamıyoruz. Ev fiyatları yüksek olduğu gibi devlete ait yurtlara talep fazla olunca 8 bininci yedeğe düşüyoruz. Devlet yurduna yerleşmek mümkün olmuyor. Yer bulamayan öğrenciler bu kez de özel yurtlara başvuru yapıyor ancak onların da fiyatları yüksek kalıyor. Şu an sokaktan başka kalacak bir yerimiz yok. Bu konuyu milletvekillerine de anlatarak onlardan destek talep ettik. Kiralara üst sınır getirilmesi, özel yurtların kamulaştırılarak üniversitelilere açılması ve eğitim için bütçe gibi taleplerimiz var."

Arkadaşlarına destek olmak için geldiğini belirten ve İstanbul'daki Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitim gören Fırat Sertkaya "Bu sorun şu an tüm üniversiteler için geçerli diye düşünüyorum. Hem ev kiraları yüksek hem de özel yurt fiyatları. 'Üniversite kazandım' diyerek sevinen öğrencilerden bazıları sırf 'barınacak' yer bulamadıkları için okula kayıt yapamadan memleketlerine dönmek zorunda kalıyor. Bu yüzden dönen arkadaşlarımız oldu. Öğrencilerin bu durumundan yararlanmaya çalışanlar 'fırsatçılık' yapıyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #buca üniversite öğrencileri #hasanağa parkı üniversite
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