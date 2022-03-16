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İzmir'de kamyonetle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'de kamyonetle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
16 Mart 2022 Çarşamba 08:37

İzmir Tire'de bir kamyonet ile minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Tire- Belevi Yolu Halkapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 35 AD 7509 plakalı minibüs ile aynı yönde ilerleyen 35 SAY 07 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada minibüste bulunan A.K. ve M.K. ile kamyonetteki H.Ö.Ö. ve R.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından M.K. ve A.K.'yı Torbalı Devlet Hastanesi'ne, R.T. ile H.Ö.Ö.'yü ise Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durum ağır olan R.T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tire #kaza #ölüm #trafik kazası #izmir kaza
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