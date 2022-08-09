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İzmir'de kamyonla çarpışan TIR'ın kabini koptu

İzmir'de kamyonla çarpışması sonucu kabin bölümü kopan tırın sürücüsü hafif yaralandı

09 Ağustos 2022 Salı 08:27

M.C.T'nin kullandığı sac levha yüklü 35 BCJ 999 plakalı tır, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı geçişinde, önünde seyreden M.K. yönetimindeki 45 AHK 136 plakalı kamyona çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle dorsede bulunan rulo halindeki sac levhaların çekiciye çarpması sonucu tırın kabin bölümü parçalanarak koptu.
Sadece şasi ve motor aksamı kalan çekicideki sürücü, kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
Yola savrulan kabin ve sac levhalar vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik bir süre tek şeritten ilerledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #tır #kaza
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