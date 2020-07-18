İzmir'de kamyonla taşınan prefabrik evin sokaktan geçebilmesi için çatısı kesildi

Karaburun ilçesinde, kamyonda yüklü ahşap prefabrik evin sokaktan geçebilmesi için çatısından parça kesildi.

İzmir'de kamyonla taşınan prefabrik evin sokaktan geçebilmesi için çatısı kesildi
18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:50

Karaburun'a bağlı Tepeboz Mahallesi Yeniliman mevkisinde, ahşap prefabrik ev taşıyan 35 ULS 01 plakalı kamyon, sokağın dar olmasından dolayı sokaktan geçemedi ve sıkıştı. Bunun üzerine Karaburun merkezden marangoz çağrıldı. Evin çatısından bir bölümün kesilmesiyle, yaklaşık 2,5 saat sonra kamyon yoluna devam etti.

Tepeboz Muhtarı Mihriban Vatanseven, bunun gibi problemleri her zaman yaşadıklarını söyledi. Mevcut sokağın genişletilmesi gerektiğini ya da başka bir yolun açılmasının zorunluluk olduğunu kaydeden Vatanseven, "İlgililerin bu konuyla acil bir şekilde ilgilenmesi gerekiyor." dedi.

Önceki Haber
Aydın'da zeyinlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Sonraki Haber
Moleküler Alerji Testi Nedir?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.