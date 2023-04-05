İzmir'de kamyonla tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

İzmir'in Menemen ilçesinde, kamyonla çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ö.Ç'nin kullandığı 35 MPK 54 plakalı kamyon, Maltepe-Seyrek kara yolunda karşı yönden gelen Oktay Dinçer (46) yönetimindeki 35 LL 961 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Dinçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Dinçer'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Ö.Ç. gözaltına alındı.
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