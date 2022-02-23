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İzmir'de kamyonun çarptığı belediye çalışanı öldü!

İzmir'de kamyonun çarptığı belediye çalışanı öldü!
23 Şubat 2022 Çarşamba 08:38

İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Halil Kapan'a kum yüklü kamyon çarptı. Kapan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kamyon şoförü ise olay yerinden kaçtı


Kaza İzmir'in Ödemiş ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ödemiş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Halil Kapan'a, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, L.D. (57) yönetimindeki 45 YA 1015 plakalı kum yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kapan yola savrulurken, sürücüsü L.D. olay yerinden kaçtı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kapan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Kapan'ın yakınları sinir kirizi geçirdi.

Kaza sonrası kaçan sürücü L.D. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ödemiş #kaza #ölüm #trafik kazası #kamyon çarptı
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