İzmir'de kamyonun çarptığı yaya öldü!

İzmir’in Bergama ilçesinde inşaat alanında kaldırımda bulunan 85 yaşındaki Salim Çokal, harfiyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Bergama ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, K.M. (42) idaresindeki 35 AAB 389 plakalı hafriyat kamyoneti inşaat alanında kaldırımında bulunan Salim Çokal'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çokal, ambulans ile Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çokal hayatını kaybetti. Polis şüpheli K.M.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.