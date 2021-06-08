İzmir'de kanlı kavga!

İzmir'de iki akraba arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bir kişi ağır yaralandı

Olay İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 23.30 sıralarında akraba oldukları öğrenilen Uğur Ç. ile K.S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.S., Uğur Ç.'yi bıçaklayarak göğsünden yaraladı. Daha sonra K.S. olay yerinden kaçarken, çevredekiler ise durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken daha sonra da Uğur Ç.'yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan Uğur Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri de olay yerinden kaçan K.S.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.