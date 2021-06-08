EVİNDE YİNE DÜŞTÜ!
EVİNDE YİNE DÜŞTÜ!
0
İKİ TREN ÇARPIŞTI: 38 ÖLÜ!
İKİ TREN ÇARPIŞTI: 38 ÖLÜ!
0
TRUMP'A FACEBOOK DARBESİ!
TRUMP'A FACEBOOK DARBESİ!
0
ÖNCE TEMİZLİK SONRA KUTLAMA
ÖNCE TEMİZLİK SONRA KUTLAMA
0

İzmir'de kanlı kavga!

İzmir'de iki akraba arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bir kişi ağır yaralandı

İzmir'de kanlı kavga!
08 Haziran 2021 Salı 08:40

Olay İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 23.30 sıralarında akraba oldukları öğrenilen Uğur Ç. ile K.S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.S., Uğur Ç.'yi bıçaklayarak göğsünden yaraladı. Daha sonra K.S. olay yerinden kaçarken, çevredekiler ise durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken daha sonra da Uğur Ç.'yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan Uğur Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri de olay yerinden kaçan K.S.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #bıçaklama
Önceki Haber
İzmir Büyükşehir’den fırsat eşitliği sağlayacak tesis
Sonraki Haber
Arabası çalışır halde bulundu, 3 gündür kayıp!
Karaburun'da Başkan'dan eleştirilere yanıt: Konut yapımı keyife değil, kurala bağlı
Karaburun'da Başkan'dan eleştirilere yanıt: Konut yapımı keyife değil, kurala bağlı
0
Alsancak Stadı yeni sezonda kapılarını açıyor!
Alsancak Stadı yeni sezonda kapılarını açıyor!
0
Bornova Belediyesi 1800 kişiye iş buldu!
Bornova Belediyesi 1800 kişiye iş buldu!
0
İzmir'de polis-hırsız kovalamacası
İzmir'de polis-hırsız kovalamacası
0
Müzik enstrümanları satıcılarından müzisyenlere destek
Müzik enstrümanları satıcılarından müzisyenlere destek
0
İzmir Büyükşehir’den fırsat eşitliği sağlayacak tesis
İzmir Büyükşehir’den fırsat eşitliği sağlayacak tesis
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.