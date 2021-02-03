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İzmir'de kano ile yolculuk

İzmir'de dün etkili olan sağanak yağış birçok sokağın su altında kalmasına neden oldu. Su altında kalan sokaklarda ilginç görüntüler oluştu

03 Şubat 2021 Çarşamba 08:59

İzmir'de dün sağanak yağış meydana geldi. Rekor yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri, sokaklar sular altında kaldı, dereler taştı.

Sokakların su ile dolduğu kentte ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Konak ilçesinde bir vatandaş cep telefonu ile ilginç bir görüntü kaydetti. Bir vatandaşın su dolu cadde üzerinide kano ile yolculuk yaptığı gözlendi. Görüntü onca olumsuzluğa rağmen görenlerde tebessüme neden oldu.

Etiketler; #izmir #izmir kano ile yolculuk #izmir kano #izmir sel
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