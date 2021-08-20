İzmir'de kantinciler birlik oldu

Koronavirüs mağduru Kantinciler birlik ve beraberlik kararı aldı. İKEO Başkanı Topçu ve eski Başkanvekili Özsoy, Genel Kurulda Güzide Aslan'ı destekleyeceklerini açıkladı

Pandemi ile olağan üstü bir süreçten geçen İzmirli kantinciler, hafta sonunda Olağanüstü Genel Kurulu'nu gerçekleştirecek. Kantincilerin salgın döneminde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken mesleğin önde gelenleri İKEO'da bir ilki gerçekleştirme kararı aldı.

İZMİRLİ KANTİNCİ TEK YÜREK

19 yıl İKEO Başkanlığı yapan mevcut Başkan Rasim Topçu, "Eğitimin olmazsa olmazı kantincilerimiz, kurumsal bir yapıya kavuşuncaya kadar yıllarca çile çekti. Kantincilerimizin çatı kuruluşu İzmir Kantinciler Esnaf Odamız üyelerinin yararına önemli işler başardı. Kantinlerimizin kapalı olduğu dönem kira sözleşmelerimizde ötelenecek. Okul logolu ürünlerin uygulamasının 1 yıl ertelenmesi bir bakanlık tarafından onaylandı, diğer bakanlıkların onaylamasını bekliyoruz. Bunlar birlikte güçlü duruşumuzdan kaynaklanıyor. Geçmişteki kantinciliğin zorluklarını eski kantincilerimiz gayet iyi bilirler. İKEO, belediyelerden, İl ve ilçe millieğitim müdürlüklerine, Büyükşehir Belediyesinden valiliğe, İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğimiz (İESOB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Bakanlıklar ile koordineli çalışmaları sayesinde önemli haklar elde edildi. Biz bunları yaparken kantincilerimizi kendi yararlarına bölmeye ve parçalamaya yönelik platform ve benzeri gruplaşmalar yapanlar yaptıkları yanlışların ne yazık ki farkına varamadılar. Kantincilerimizin elde ettiği haklarının yanında talep ettiğimiz haklarımızda var. Bu taleplerin yerine gelmesi kantincilerimizin birlik ve bütünlüğünün devam etmesiyle olur. Olağanüstü Genel Kurulumuz bu anlamda bir birlik ve bütünlüğün tazeleneceği kantincilerimiz için dönüm noktası olacaktır. Kantincimiz tek yürek olacaktır. İzmir Kantinciler Derneği ve Kantinciler Esnaf Odamızı ofisinde kurduğumuz, kurucularımız arasında yeralan Biyoloji Öğretmeni, girişimci ve lider bir insan olan kadın bir kantincimizin yeni dönemde bayrağı taşımasının yararlı olacağı fikrinde önde gelen meslektaşlarımızla mutabık kaldık. Güzide Aslan Cumhuriyet tarihinde ilk kadın başkanımız olması ile tarihe geçecektir. Mesleğimizi daha üst seviyelere taşıyacaktır. Başkan seçildikten sonra her türlü yardım çağrısını görev olarak değerlendireceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın"dedi.

CUMHURİYET KADINI HAK EDİYOR

Kantincilerin birlik ve beraberliğini bozacak her türlü oluşumun karşısında olduğunu dile getiren İKEO eski Başkanvekili Mustafa Özsoy, "Bizi temsil eden ve edecek olan tek kurum İzmir Kantinciler Esnaf Odasıdır. Bu kurumun elinin zayıflatılması kantinci meslektaşlarımızın elinin zayıflaması sesinin kısılması güçlü çıkmasının engellenmesi anlamına gelir. Oda çatısı altında şeffaf olarak herkes özgürce dilek ve temennilerini dile getirebilir. Bazı kişilerin sektörümüzü bölmeye yönelik davranışları nedeniyle genel kurulda aday olmak yerine birlik ve bütünlüğümüzü sağlayacak bir isme destek vereceğim. 19 yıllık Başkan Rasim Topçu son seçimde 1. olmuştu, ben ve ekibim de 7 oy farkla ikinci olmuştu. İkimiz de çatı kuruluşumuz İKEO'nun kuruluşunda emeği olan, son derece donanımlı eğitimci kantincimiz Güzide Aslan'a destek veriyoruz. Kantinlerimizin yarısına yakının işletmecisi kadın, çalışanlarımızın büyük bölümü kadın. Türkiye Cumhuriyetinde kadınlar çok daha iyisini hak ediyor. Bir cumhuriyet kadını kantincileri aydınlık bir geleceğe taşıyacaktır. Arkadaşlarımla birlikte şartsız olarak destekliyorum"şeklinde konuştu.

BİZ KURDUK BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Kendisine gösterilen büyük teveccühe teşekkür eden Güzide Aslan, "İKEO'yu biz kurduk birlikte yönetmeye talibiz. Bu oda kimsenin tapulu malı değildir. Odanın yegane sahibi üyemiz meslektaşlarımızdır. Özellikle pandemi döneminde kantincilerimizin sorunları kambura dönüştü. Sorunlar kantincilerimizin birlik beraberlik ve güçlü temsili ile çözülebilir. Devir hakkı, Satılacak ürünler, Vergilerin düşürülmesi, Kiraların ödenebilir seviyeye çekilmesi, Hesaplı fiyatlara ürün tedariki, Ustalık belgelerinin kazanımı gibi çok sayıda sorun acilen çözülmek zorunda. Buna karşı olan lobilerin daha üzerindeki çalışmaları yaparak birlikte çözeceğiz. Her siyasi partiye eşit mesafede, şeffaf bir yönetim anlayışıyla kantincilerimizi hak ettiği o güzel yere taşıyacağız. Duayen Başkan Rasim Topçu ve tecrübeli Başkanvekili Mustafa Özsoy başta olmak üzere çok sayıda mesleğimizin önde geleni peş peşe desteklerini açıkladı. Kendilerine meslektaşlarımız adına şükranlarımı sunuyorum"dedi.

22 Ağustos 2021 Pazar günü Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul saat 13.00'te gerçekleşecek. 2018'deki İzmir Kantinciler Esnaf Odası seçiminde yarışan Rasim Topçu 1. 7 oy farkla Mustafa Özsoy 2. olmuştu. Şimdi iki ismin ve sektörün önde gelenlerinin desteklediği Güzide Aslan'ın seçimi kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.