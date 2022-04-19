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İzmir'de kapkaç anı böyle görüntülendi!

19 Nisan 2022 Salı 08:41

İzmir'in Konak ilçesinde G.A. adlı kadın telefonu ile konuşarak yolda yürürken, arkasından yaklaşan 20 yaşındaki Nurullah G., kadının telefonunu alarak kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, hırsızlık şüphelisi ise yakalanarak tutuklandı

Olay geçen perşembe günü saat 09.25'te Güney Mahallesi 1140 Sokak üzerinde meydana geldi. G.A. isimli kadın, yürüyerek telefonla konuştuğu sırada arkasından sessizce yaklaşan bir kişi, cep telefonunu alıp kaçtı. Bunun üzerine G.A., polise giderek suç duyurusunda bulundu. Çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceleyen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Nurullah G. olduğunu belirledi. Ekipler olaydan kısa süre sonra şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde G.A. telefonla konuştuğu sırada Nurullah G.'nin arkasından gelip telefonu çaldığı görülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #hırsızlık #cep telefonu hırsızlığı #izmir kapkaç
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