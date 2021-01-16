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İzmir'de kar sevinci. Karı gören dışarı koştu

İzmir'in yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı başladı

İzmir'de kar sevinci. Karı gören dışarı koştu
16 Ocak 2021 Cumartesi 18:01

Kent genelinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.

Bornova, Buca, Narlıdere gibi merkez ilçelerin yüksek kesimlerinde henüz tutmayan kar; Bergama, Dikili, Aliağa, Kemalpaşa ilçelerinde beyaz örtü oluşturdu.

Kar yağışı nedeniyle İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde Karayolları ekipleri önlem aldı.

Karın tuttuğu bazı bölgelerde çocuklar, kar hasretini giderdi. 

Öte yandan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir'in kuzeydoğu kesimlerinde akşam saatlerinden gece saat 03.00'e kadar orta kuvvette kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Kar yağışının ardından meydana gelebilecek buzlanmalara karşı dikkatli olunması istendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #izmir kar #izmire kar yağdı
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