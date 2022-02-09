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İzmir'de kar sürprizi!

09 Şubat 2022 Çarşamba 08:58

İzmir'in Bornova ve Karabağlar ilçelerine kar yağdı. Kar nedeniyle bazı mahalleler beyaza büründü. Belediye ekipleri yollarda sıkıntı olmaması için harekete geçti

İzmir'in bazı kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gecenin ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, İzmir ile Manisa arasında bağlantı sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde önlem aldı. Kar yağışı Bornova ilçesinde de etkili oldu. Beşyol Mahallesi'ne giden yolun kar nedeniyle kapanması üzerine belediye ekipleri, iş makinesiyle çalışma yaptı. Karayolları ekipleri de kar küreme araçları ile çalışma yaparak, tuzlama işlemi gerçekleştirdi.

Ayrıca kar yağışı Karabağlar ilçesinin Kavacık Mahallesini de beyaza bürüdü. Kar yağışını gören bazı sürücüler, video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #kar #izmir kar #karabağlar kar
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