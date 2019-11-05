İzmir'de karakılçık buğdayı toprakla buluşturuldu

İzmir'de bir çiftçinin evinde sakladığı Anadolu'nun en eski buğday çeşitlerinden karakılçığın çimlendirilerek çoğaltılması sonucu elde edilen tohumlar, yaklaşık 500 dönüm araziye ekildi.

Karakılçıkta üretimin artırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında Menemen Tarımsal Araştırma Merkezi'nde "Yeniden Karakılçık" sloganıyla Ekim Şenliği düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, burada yaptığı konuşmada, buğdayın tarihinin Anadolu'nun tüm uygarlıklarından önceye dayandığını söyledi. Seferihisar'ın Gönence Köyü'nde bir üreticinin sakladığı 1 avuç karakılçık tohumuyla bu yolculuğa çıktıklarını anlatan Soyer, şöyle konuştu: "Bu bir avuç tohumu tane tane ektik çimlendirdik ve 10 yıl içerisinde 500 dönüm bir tarlaya yetecek kadar çoğalttık. Bugün itibarıyla topraklarımızı işgal eden, sağlığımızı bozan, yaşamımızı kirleten ithal tohumların yerini yeniden Anadolu'nun yerli tohumu almaya başlıyor. Bir atalık tohum karakılçık buğdayı bir kere daha şehrimizi ve ülkemizi doyurmak için büyük ölçekte üretilmeye başlanıyor.

Seferihisar'da başlattığımız yolculuğumuzu bölgenin bereketli ovalarına, ülkemize yayıyoruz. Binlerce dönüme yayılacak sağlıklı yerel tohumun kısa zamanda kitleleri doyuracağı bir sürecin böylece başlangıcını yapıyoruz." Soyer, ekilen buğdayları yaz başında hasat edip büyük kısmını yeniden tohumluk olarak ayıracaklarını, 2020'de binlerce dönüme yetecek miktarda tohuma ulaşacaklarını bildirdi. Projenin devamında İzmir Büyükşehir Belediyesinin karakılçık üreticilerine alım garantisi vereceğini bildiren Soyer, elde edilecek un ve ekmeği aracısız halka ulaştıracaklarını sözlerine ekledi.

Menemen'de tarımsal kalkınma hamlesini başlatıyoruz

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy da bugünün Menemen için çok önemli olduğunu söyledi. Üretimin son zamanlarda yeniden öne çıkmaya başladığını vurgulayan Aksoy, "Ekonomik kalkınma modelinin inşaat sektörüyle olmayacağını çok geç anladık. Yeniden tarıma, köylere yöneldik. Türkiye bir tarım ülkesi. Menemen Ovası'nda şu anda sadece muz ve çay yetişmiyor. Bereketli toprakların atıl kalması maalesef tarımda bizim gerilememize gerekçe olmuştur. Menemen'de tarımsal kalkınma hamlesini başlatıyoruz." diye konuştu. Konuşmaların ardından belediye başkanları ve vatandaşlar karakılçık tohumunu toprakla buluşturulurken buğdayın kent genelinde 500 dönümlük bir alana ekildiği öğrenildi.