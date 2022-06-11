İzmir'de karakılçık üreten çiftçinin yüzü güldü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sözleşmeli üretim yapan çiftçilerden karakılçık buğdayının kilosunu 14 liradan alacaklarının müjdesini verdi. Buğdayını hükümetin belirlediği fiyatın iki katına satacağını öğrenen üreticinin yüzü karakılçıkla güldü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla tarlalarını atalık karakılçık buğdayına açan çiftçinin yüzü güldü. Tohum desteği verdiği çiftçinin buğdayının kilosunu hükümetin belirlediği fiyatın iki katına satın alacaklarını açıklayan Başkan Tunç Soyer, “Yerel tohuma sahip çıkan, doğru tarım uygulamalarıyla üretim yapan çiftçilerimize verdiğimiz sözü tutuyoruz. Tohum desteği verdiğimiz çiftçilerimizin buğdayını, hükümetin belirlediği 7 liralık fiyatın iki katı, yani 14 liradan satın alıyoruz” dedi.

Başkan Soyer, üreticileri desteklemek için buğdayın kilosuna, hükümetin belirlediği fiyatın iki katını ödeyeceklerini söylemişti. Hükümet bu yıl buğday taban fiyatlarını açıklamayı geciktirince Başkan Soyer, İzmir’deki üreticilerin endişelerini gidermek için ise buğdayın kilosunu 10 liradan alacaklarını duyurmuştu. Hükümetin buğday taban fiyatını 7 lira olarak açıklamasının ardından ise Başkan Soyer’in, artan maliyetleri de göz önünde bulundurarak söz verdiği üzere üreticilerin buğdayını nihai olarak 14 liradan satın alacaklarını açıklaması üreticileri sevindirdi.

“Karakılçıkla gülmeyi yeniden öğrendik”

Ödemişli çiftçi İsmail Baş, “Kar yapan bir şey ya da neyin ne zaman ne olacağı bilinmiyor artık. Tunç Başkanımız bize alternatif ürün getirdi. Alım fiyatını da 7 liradan 14 liraya çıkarttı. Çok mutlu olduk. Gülmeyi unutmuştuk ama karakılçıkla yeniden yüzümüz güldü. Allah bin bereket versin, Allah bin kere razı olsun Tunç Başkanımızdan” diye konuştu.

Karakılçık buğdayı tohumunu sağlıklı olduğu için ekmeye başladığını belirten İsmail Baş, “Atalarımız ekmiş biçmiş zamanında. Biz de yapalım, dedelerimizin yediği ekmekten biz de yiyelim dedik. Geçen yıl ekmeye başladım. Aslında parasına bakmadan, sağlıklı olduğu için, ata tohumu olduğu için ektim. Ama bu yıl her şey aldı başını gitti. Büyükşehir Belediyesi ise bizi mağdur etmedi” dedi.

“Bir belediye başkanı yapar da bir Tarım Bakanı niye yapamaz?”

Karakılçık buğdayı hasadına başlayan genç üretici Halil Baş ise “İlk önce kilosunun 7 liradan alınacağı söylenmişti. Sonra rakam 10 liraya çıktı, sevindik. Şimdi de 14 lirayı duyuyoruz. Daha da sevindik. Karakılçık tohumu ekmeye bu yıl başladık, artık devam edeceğiz” dedi. Zamlardan bıktıklarını belirten Halil Baş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyükşehir Belediyesi çiftçiye destek oluyor. Devletimizden de bekliyoruz bunu. Bir belediye başkanı yapar da bir Toprak Mahsulleri Ofisi, bir Tarım Bakanı niye yapamaz? Aralarında iki kat fark var. Hükümetin açıkladığı 7 lira, belediyenin açıkladığı 14 lira. Bu dikkate alınacak bir şey” dedi.

“Kadın üretici olarak Büyükşehir’in desteğini görmekten çok mutluyuz”

Tarlalarını nakış gibi karakılçıkla işleyen kadın üretici Şükran Özkan, Başkan Tunç Soyer’in verdiği müjde için teşekkür ederek “Çok güzel bir rakam. Başkanımızı tebrik ediyoruz. Eskiden karakılçık buğdayı üretirdik. Sonra buğdayları kaybettik. Büyükşehir’in desteğiyle yeniden karakılçık tohumu ekmeye başladık. Tohumları eve kadar getirdiler. Bu beni çok şaşırtmıştı, mutlu olmuştum. Şimdi de 14 lira olarak açıklanan alım fiyatına çok sevindim” ifadelerini kullandı. Kadınların tarımdaki rolüne de değinen Şükran Özkan, “Türkiye, erkek egemen bir ülke. Kadınların başarılı olması benim çok hoşuma gidiyor. Ben de öncü olmak istedim ve olacağım. Kadın üretici olarak Büyükşehir’in desteğini arkamızda görmekten çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Başka Bir Tarım Mümkün sloganını kendime şiar edindim”

Tire’deki tarlasına Başkan Soyer’le birlikte karakılçık buğdayı tohumu serpen Nevzat Eldem de hasat zamanının geldiğini söyleyerek “Ben 10 liradan alınacak diye biliyordum. Şimdi 14 liraya çıktı. Çok teşekkür ediyoruz. Geçen yıl da eğer üç kuruş para cebime koyduysam Tunç Başkan sayesinde demiştim. Bu yıl de öyle olacak. 14 lira aslında çiftçinin hayal edemeyeceği bir rakamdı. Kendilerini kutluyorum. Diğer ekim yapan arkadaşlar da Tunç Başkana minnet duyacak. Çünkü 7 lirayla bizim para kazanma olasılığımız sıfır. Üstüne para eklemiş olacaktık” şeklinde konuştu. Artık silajlık mısır ekmeyeceğini de belirten Nevzat Eldem “Hem doğayı katlediyoruz hem de zarar ediyoruz. Karakılçık buğdayına devam edeceğim. Bu alternatif ürünlerle Başka Bir Tarım mümkün sloganını kendime şiar edindim” şeklinde konuştu.

“Bizim için umut kaynağı olur”



İzmir’in bereketli topraklarında yetişen atalık tohumlar, doğayla uyumu ve Büyükşehir’in vermiş olduğu alım garantisiyle hızla yayılmaya başladı. Karakılçık bereketini gören üreticiler, seneye karakılçık ekme kararı aldı. Rüştü Uçar, bu yıl tarlasında mısır olduğunu, seneye ise karakılçık buğdayı üreteceğini söyleyerek “Karakılçıkları görüyoruz bu yıl, çok güzel boy verdi. Büyükşehir’in 14 liradan alacağını duydum, çok güzel olmuş. Bu zamana kadar hep mısır ektik, bundan sonra karakılçık buğdayı ekelim” dedi.

İsmail Avcı ise Büyükşehir’in dağıttığı karakılçık tohumunun çok bereketli olduğuna değinerek “Bundan sonra ben de ekmeyi düşünüyorum. İki katı alım fiyatı çok güzel. Çiftçiye nefes aldırır” ifadelerini kullandı.