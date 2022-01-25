İzmir'de karla mücadale! Yollar açıldı, tuzlama yapıldı!

Beydağ Belediyesi ekipleri, karlı hava koşulları nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Çomaklar, Beyköy, Eğridere, Halıköy-Ovacık ve Adaküre mahallelerinde kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

Beydağ Belediyesi ekipleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte, karlı hava koşulları nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Çomaklar, Beyköy, Eğridere, Halıköy ve Adaküre mahallelerinde kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

Can ve mal kaybının yaşanmaması adına gün boyu çalışmalarını sürdüren ekipler, köy yollarını açarak tuzlama yaptı. 7 gün 24 saat esasına göre belediye faaliyetlerinin yürütüldüğünü kaydeden Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar“Özellikle ilçemizin yüksek kesimlerinde artan kar yağışları nedeniyle hemşehrilerimizin mağdur olmaması, can ve mal güvenliklerinin sağlanması adına İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kar sebebiyle yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasını sağlıyoruz. Vatandaşlarımız belediyemizi arayarak her zaman bizlere ulaşabilirler. Gece gündüz demeden Beydağ’ımız için çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim.” diye konuştu.