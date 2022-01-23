İzmir'de karla ve buzla mücadele

İzmir Büyükşehir Belediyesi aşırı soğuklarla birlikte, kentin bazı bölgelerinde buzlanma ve kar yağışının artması üzerine harekete geçti. Ekipler 6 ilçede kontrol, 17 ilçede ise tuzlama ve kar küreme faaliyetlerini tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi aşırı soğuk hava, buzlanma ve kar yağışlarının artmasıyla gündelik hayatı sekteye uğratan durumlar karşısında çalışmalarını hızlandırdı. Kentin dört bir yanında karla mücadele eden Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tuzlama, kar küreme çalışmalarını ve kontrolleri tamamladı. Her an gelişebilecek olağanüstü durumlar göz önünde bulundurularak ekipler teyakkuz halinde bekletiliyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın günlük verilerine göre son 24 saat içinde ekipler 6 ilçede kontrol, 17 ilçede ise tuzlama ve kar küreme faaliyetlerini tamamladı.

Tuzlama ve kar küreme çalışması yapılan yerler şöyle sıralandı:

Olimpiyat Köyü (Balçova), Çiçek, Cengizhan, 75. Yıl mahalleleri (Bayraklı), Kırcalar, Topallar, Oruçlar, Yukarıada, İkizler, Ürkütler, İneşir Yukarı, Göçbeyli, Kaplan, Alhatlı, Yeniler, Durmuşlar, Çamova, Yalnızdam, Muratlar, Kozluca, Tavukçukuru, Bekirler, Kocahaliller, Kocaköy, Rahmanlar, Bayramcılar mahalleleri (Bergama), Yeşiltepe, Eğridere, Yukarıaktepe mahalleleri (Beydağ), EVKA-4, Beşyol, Karaçam, Kayadibi, Homeros 1. Etap, Homeros Çeşme Önü, Yeşilçam Mahallesi 2002 sokak ve çevresi (Bornova), Şirinyer (Buca), Yakakent, EVKA-6, EVKA-2, EVKA-5 (Çiğli), Serbest Bölge, EVKA-7 (Gaziemir), Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak, Limontepe Mahallesi, 3900 sokak, Yurtoğlu 3959 sokak, Abdi İpekçi Mahallesi, Yaylaköy Mahallesi, Çamlık (Karabağlar), Yamanlar, Karagöl, Cumhuriyet Mahallesi 6732 sokak, İnönü Mahallesi 6718 sokak (Karşıyaka), Spil, Beşpınar, Bayramlı, Ovacık, Halilbeyli, Kamberler, Kurudere, Bayramlı Çınardibi mahalleleri (Kemalpaşa), Arpadere, Çanköy, Karadere mahalleleri (Kınık), Altınoluk, Sırımlı, Çayağzı, Olgunlar, Taşlıyatak, Tumbullar, mahalleleri, İğdeli Mahallesi Azmanlar Mevkii, Saraçlar, Çavdarlar mahalleleri, Maviler mevkii (Kiraz), Mithatpaşa Caddesi, Varyant, Çobançeşme Mahallesi (Konak), Koyundere Mahallesi, Asarlık Turgut Özal Bulvarı, Asarlık TOKİ evleri, Kent-2 çıkışı (Menemen), Narbel (Narlıdere), Bıçakçı-Ovacık arası, Adaküre Mahallesi (Ödemiş) ve Uzundere TOKİ evleri.