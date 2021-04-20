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İzmir'de kavga kanlı bitti!

İzmir'de bir kişi misafirliğe gittiği evde tabanca ile başından vuruldu

İzmir'de kavga kanlı bitti!
20 Nisan 2021 Salı 08:45

Olay İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Samet K., arkadaşı Ahmet K.'nın evine misafirliğe gitti. İkili oturduğu sırada Samet K. ile daha önce aralarında kız kaçırma meselesi yüzünden husumet bulunan Ercan D. de eve geldi.

Bunun üzerine Samet K. ve Ercan D. arasında sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin artması üzerine Ercan D. evden ayrılırken, Samet K. de balkona çıkarak tabancası ile ateş açtı. Ercan D., başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Olayı gören mahalleli durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercan D.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Başına isabet eden mermi nedeniyle ağır yaralanan Ercan D., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Ercan D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ercan D.'nin vurulduğunu duyarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

YAKINLARI OTOMOBİLE ZARAR VERDİ

Samet K. olay yerinden yaya olarak kaçarken, Ercan D.'nin yakınları şüpheliye ait otomobile taş ve sopalarla zarar verdi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kalabalığı güçlükle dağıttı. Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, tartışmanın başladığı ev ve devam ettiği sokakta incelemelerde bulundu. Ahmet K. ve olayı gören vatandaşlar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüphale Samet K.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #silahlı saldırı #konak vurulma
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