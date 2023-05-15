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İzmir'de kavgada düşünce başı yere çarpan adam kaldırıldığı hastanede öldü 

İzmir'in Buca ilçesinde kavga sırasında düşüp, başı yere çarpan Cem Terlemez (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı

İzmir'de kavgada düşünce başı yere çarpan adam kaldırıldığı hastanede öldü 
15 Mayıs 2023 Pazartesi 17:19

Olay, önceki günü saat 02.00 sıralarında, Gaziosmanpasa Caddesi’nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası emekli işçi Cem Terlemez ile alkollü oldukları ileri sürülen bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında düşen ve başı yere çarpan Terlemez, yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cem Terlemez, aynı gün hayatını kaybetti.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Cem Terlemez, bugün ikindide Eyüp Sultan Camii’nde kılınan namazın ardından Torbalı Dimrilköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir
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