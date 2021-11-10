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İzmir'de kavgayı ayırmak isteyen kişi öldürüldü!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen evli, 2 çocuk babası Nurettin Dinç (63), pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi

İzmir'de kavgayı ayırmak isteyen kişi öldürüldü!
10 Kasım 2021 Çarşamba 08:49

Olay, dün saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Cengizhan Mahallesi 1615/9 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. O sırada olaya müdahale ederek kavgayı ayırmak isteyen Nurettin Dinç, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Dinç, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Dinç, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu, nakliyecilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Nurettin Dinç'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olaya karıştığı öğrenilen V.S. ve E.C.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kavga #izmir ölüm #bayraklı kavga ölüm
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