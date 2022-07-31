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İzmir'de kavgayı ayırmak isteyen polis balkondan düştü!

İzmir Bayraklı'da iki kardeş arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için olay yerine giden polislerden 28 yaşındaki Murat Güneş 2 metre yükseklikteki balkondan düştü. Beton zemine düşen polis memuru hastaneye kaldırıldı

31 Temmuz 2022 Pazar 08:26

Olay, saat 00.00 sıralarında Bayraklı R. Şevket İnce Mahallesi 2014/19 sokakta meydana geldi. İki kardeş arasında kavga olduğu ihbarını alan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bölgeye hareket edip, apartmana girerek kavgaya müdahale etmek istedi. Polis memuru Murat Güneş, iki kardeş arasındaki arbedeyi ayırmaya çalışırken, 2 metre yükseklikteki balkondan beton zemine düştü. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat Güneş, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat Güneş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #kavga #polis #polis yaralanma
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