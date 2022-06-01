MANDIRA FİLOZOFU KARŞIYAKA'DA
MANDIRA FİLOZOFU KARŞIYAKA'DA
0
KALBE İYİ GELEN BESİNLER...
KALBE İYİ GELEN BESİNLER...
0
DÜNYANIN EN BÜYÜK BİTKİSİ!
DÜNYANIN EN BÜYÜK BİTKİSİ!
0
KATAR PRENSİNİN ESKİ EŞİ ÖLÜ BULUNDU
KATAR PRENSİNİN ESKİ EŞİ ÖLÜ BULUNDU
0

İzmir'de kayıp Gözde bulundu, eve dönmek istemedi!

İzmir'in Dikili ilçesinde kaçırıldığı öne sürülen lise öğrencisi Gözde U. (15), jandarma ekiplerince bulundu. Kendi isteğiyle evden ayrıldığını ve bir daha dönmek istemediğini söyleyen Gözde U., Sevgi Evi'ne yerleştirildi

İzmir'de kayıp Gözde bulundu, eve dönmek istemedi!
01 Haziran 2022 Çarşamba 13:56

Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi Buket U. (15), 8 Mart'ta okula gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızlarına telefonla da ulaşamayan aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ancak bugüne kadar Buket U.'dan haber alınamadı. 29 Mayıs'ta ise Buket'in kuzeni lise öğrencisi Gözde U. evine dönmedi ve yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kızların aileleri, Buket ve Gözde'nin kaçırıldığını öne sürerek, gece saatlerinde Çandarlı Jandarma Komutanlığı önünde toplandı. Kayıp liselilerin bulunması için aile ve mahalle halkı, oturma eylemi yaptı. Gözde'nin annesi Seher U. ile Buket'in annesi Gülşah U., sinir krizi geçirdi. Ekipler, çocuklarının bulunacağını belirterek grubu dağıttı.

BALIKESİR'DE OLDUĞU BELİRLENDİ

Şikayetin ardından çalışma başlatan jandarma, Gözde'nin V.A. ile birlikte Balıkesir'de olduğunu belirledi. Jandarma, V.A.'ya telefon açıp Gözde'yle Dikili İlçe Jandarma Karakolu'na gelmelerini istedi. Telefon sonrası Gözde U. ve V.A., dün akşam saatlerinde Çandarlı Jandarma Komutanlığı'na geldi. Jandarmadaki ifadesinde Gözde U., V.A. ile evlenmek istediğini, bu nedenle kendi rızasıyla evi terk ettiğini ve bir daha dönmek istemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerin ardından V.A. adliyeye sevk edildi. Gözde U. eve dönmek istemediği için Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Gözde U.'nun, Sevgi Evi müdürüne de eve dönmek istemediğini söylediği belirtildi. Jandarma ekipleri, Buket U.'nun bulunması için de çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #dikili #kayıp kızlar #evlenme
Önceki Haber
Göztepeli Berkan'a iki talip
Sonraki Haber
Kalbe iyi gelen besinler
İzmir'de otomobil terziye girdi
İzmir'de otomobil terziye girdi
0
İzmir Büyükşehir'den üreticiye destek: Kilosunu 10 liradan alacak
İzmir Büyükşehir'den üreticiye destek: Kilosunu 10 liradan alacak
0
Buca parkları yaza hazırlanıyor
Buca parkları yaza hazırlanıyor
0
İzmir'de ulaşıma 54 kuruş daha zam!
İzmir'de ulaşıma 54 kuruş daha zam!
0
Konak'ta Harp Malulü Gaziler ve Şehitler için örnek sözleşme
Konak'ta Harp Malulü Gaziler ve Şehitler için örnek sözleşme
0
Seferihisar'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Seferihisar'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.