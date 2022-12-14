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İzmir'de kayıp kadının cesedi derede bulundu!

14 Aralık 2022 Çarşamba 09:47

İzmir'de kendisinde haber alınamayan 95 yaşındaki kadının cesedi derede bulundu. Kadının sele kapılarak öldüğü iddiaları ise Valilik tarafından yalanlandı.

İzmir'in Tire ilçesinde 95 yaşındaki kadının cesedi derede bulundu.

Armutlu Mahallesi'nde yaşayan 95 yaşındaki Hamide Koca'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirip arama çalışması başlattı.

Arama sonucu Koca'nın cesedi evinin yakınlarındaki derede bir köprünün ayağında bulundu.

Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Alzheimer hastası Koca'nın, ailesi evde olmadığı sırada dere kenarına gittiği ve yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereye düşmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI


İlimiz Tire ilçesi Armutlu Mahallesi'nde ikamet eden 1927 doğumlu Hamide Koca isimli vatandaşın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında 'sel sularına kapılarak' hayatını kaybettiği haberi gerçeği yansıtmamaktadır.

Konu ile ilgili adlî merciler tarafından başlatılan tahkikat devam etmektedir.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tire #ölüm #haber #izmir
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