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İzmir'de kaza: 1'i ağır 2 yaralı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, otoyolda seyir halindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen kasalı kamyonete arkadan çarptı. 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası alev alan kamyonet küle döndü

İzmir'de kaza: 1'i ağır 2 yaralı
12 Nisan 2021 Pazartesi 09:11

Kaza, saat 00.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Balçova yol ayrımı yakınında meydana geldi. Narlıdere'den Balçova istikametine seyir halinde olan Serhat K. (23) yönetimindeki 35 AZR 56 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ömer Ç. (27) yönetimindeki 35 AUR 477 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, daha sonra da takla attı. Kaza sırasında, kamyonet sürücüsü Ömer Ç. araçtan fırlayarak yola savruldu. Kazayı gören diğer sücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ömer Ç. ve hafif yaralı otomobil sürücüsü Serhat K. 'ya müdahalede bulundu. Yaralılar ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ömer Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAMYON YOL ORTASINDA YANDI

Çarpışmanın etkisiyle alev alan kamyonetteki yangına ise itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede söndürülürken, İzmir Çevreyolu Balçova istikametinde trafik akışı durdu. Kaza yapan araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #narlıdere #kaza #izmir kaza
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