ÖZEL TİYATROLARA DESTEK
ÖZEL TİYATROLARA DESTEK
0
EZGİ MOLA'YA HAPİS İSTEMİ!
EZGİ MOLA'YA HAPİS İSTEMİ!
0
EN SEVİMLİ YOLCU!
EN SEVİMLİ YOLCU!
0
ÇİN, BU TÜRK'Ü KONUŞUYOR!
ÇİN, BU TÜRK'Ü KONUŞUYOR!
0

İzmir'de kaza: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'de meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı

İzmir'de kaza: 1'i ağır 3 yaralı
03 Haziran 2021 Perşembe 08:24

Kaza İzmir'in Bornova ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre saat 03.00 sıralarında Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi'nde ilerleyen Ferhat E., otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarında bulunan aydınlatma direğine daha sonra da yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Kazayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otomobilde bulunan 3 yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Ferhat E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Erkan A. ve Ali E.'nin ise durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kaza #bornova trafik kazası
Önceki Haber
Örnek karar: Evcil hayvan satışı yasaklandı
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu Selçuk'ta konuştu: Söz veriyorum hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek
Hakim ile zabıt katibi arasında 'izin günü' tartışması sürgün getirdi!
Hakim ile zabıt katibi arasında 'izin günü' tartışması sürgün getirdi!
0
İzmir'de rehine krizi!
İzmir'de rehine krizi!
0
Eski Başbakan'a 430 sayfa mektup yazmıştı. Balık avlarken öldü!
Eski Başbakan'a 430 sayfa mektup yazmıştı. Balık avlarken öldü!
0
Kılıçdaroğlu Selçuk'ta konuştu: Söz veriyorum hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek
Kılıçdaroğlu Selçuk'ta konuştu: Söz veriyorum hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek
0
İzmir Büyükşehir'den hayvancılığa tam destek
İzmir Büyükşehir'den hayvancılığa tam destek
0
Rıza Bey Apartmanı için proje önerisi. Park da var ev de!
Rıza Bey Apartmanı için proje önerisi. Park da var ev de!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.