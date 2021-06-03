İzmir'de kaza: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'de meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı

Kaza İzmir'in Bornova ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre saat 03.00 sıralarında Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi'nde ilerleyen Ferhat E., otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarında bulunan aydınlatma direğine daha sonra da yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Kazayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otomobilde bulunan 3 yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Ferhat E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Erkan A. ve Ali E.'nin ise durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.