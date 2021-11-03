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İzmir'de kaza: 26 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

İzmir Bayraklı'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'de kaza: 26 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
03 Kasım 2021 Çarşamba 12:41

Kaza sabah saat 07.30 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Altınyol'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre Bayraklı'dan Konak tarafına doğru ilerleyen 26 yaşındaki Halil Yüksekol kullanımındaki motosiklet bariyerlere çarptı. Kazanın etkisi ile Yüksekol yola savruldu.

Bu sırada arkadan gelen 35 ALE 152 plakalı otomobil, şerit değiştirmek isterken motosikleti altına alıp, sürükledi. Motosiklete çarpmamak için, aniden şerit değiştirdiği ileri sürülen 35 KG 1125 plakalı bir başka otomobile ise arkadan gelen servis minibüsü çarptı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yüksekol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Halil Yüksekol'un cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yüksekol'un cesedinin parçalandığı ve DNA testi istendiği bildirildi.

Bu arada kaza nedeniyle trafik akışı yaklaşık 3 saat boyunca tek şeritten sağlandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir kaza #izmir bayraklı kaza #bayraklı kaza #izmir trafik kazası
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