ÇAVUŞ RÜTBESİ ALAN TEK KADIN İTFAİYECİ
ÇAVUŞ RÜTBESİ ALAN TEK KADIN İTFAİYECİ
0
CEPHEDE EVLİLİK!
CEPHEDE EVLİLİK!
0
TEK KİŞİLİK DEV PROTESTO!
TEK KİŞİLİK DEV PROTESTO!
0
KORONAVİRÜS KAÇ CAN ALDI?
KORONAVİRÜS KAÇ CAN ALDI?
0

İzmir'de kaza: Bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'de kaza: Bir kişi hayatını kaybetti
07 Mart 2022 Pazartesi 08:41

İzmir'in Çiğli ilçesinde Burak Özen'in kullandığı otomobil, önündeki kamyona arkadan çarptı. Kazada Özen hayatını kaybetti

Kaza, dün 21.15 sıralarında İzmir Çevre Yolu Sasalı yakınlarında meydana geldi. Sasalı istikametinden İzmir yönüne gitmekte olan 35 BJE 10 plakalı otomobilin sürücüsü Burak Özen, emniyet şeridinde ilerleyen N.K.'nın kullandığı 35 H 0142 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise otomobil sürücüsü Burak Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özen'in cesedi, savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çiğli #kaza #ölüm #trafik kazası
Önceki Haber
6 yaşındaki çocuğu yaraladı, babasını öldürdü. Yakalanacağını anlayınca intihar etti!
Sonraki Haber
Köpeği ağaca asarak öldürdüler!
Başkan Soyer'den İstanbul Sözleşmesi çağrısı: Acilen geri dönün!
Başkan Soyer'den İstanbul Sözleşmesi çağrısı: Acilen geri dönün!
0
2021 yılında İzmir'e kaç kişi göç etti?
2021 yılında İzmir'e kaç kişi göç etti?
0
İzmir'de vaka sayısı düşüşe geçti!
İzmir'de vaka sayısı düşüşe geçti!
0
Çavuş rütbesi alan tek kadın itfaiyeci
Çavuş rütbesi alan tek kadın itfaiyeci
0
Menderes Belediyesi’nden 8 Mart için anlamlı etkinlik
Menderes Belediyesi’nden 8 Mart için anlamlı etkinlik
0
İzmir'de erkek vahşeti! Genç kızı saatlerde darp etti!
İzmir'de erkek vahşeti! Genç kızı saatlerde darp etti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.