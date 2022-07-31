İzmir'de kaza: Biri aranıyor, biri alkollü!

İzmir Buca'da yolcu minibüsü ile bir kamyonet çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralanırken, yapılan incelemede minibüsün şoförünün hakkında arama kararı olduğu, kamyonetin sürücüsünün ise alkollü olduğu öğrenildi

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 290/5 sokakta meydana geldi. Ana yola çıkmak isteyen, Barış S. (24) yönetimindeki 38 ADM 357 plakalı kamyonet, Mustafa Ö. yönetimindeki 35 M 9139 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da sokak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle sokaktaki trafik dururken, sağlık ekipleri ise çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlardan dışarı çıkan yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı olduğu belirlenen 12 kişi, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polisin ön soruşturmasında yolcu minibüsü şoförü Mustafa Ö.’nün ‘basit yaralama’ suçundan hakkında arama kararı olduğu, kamyonet sürücüsü Barış S.’nin ise kaza anında 0.98 promil alkollü olduğu öğrenildi.