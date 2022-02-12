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İzmir'de kaza: Otomobilin çarptığı kişi hayatının kaybetti

12 Şubat 2022 Cumartesi 08:54

İzmir Buca'da yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Yula'ya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile Yula metrelerce sürüklendikten sonra hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi Doğuş Caddesi numara 66 önünde meydana geldi. İddiaya göre, Y.K.'nın (25) kullandığı 35 ATF 012 plakalı kiralık otomobil, Tınaztepe Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Kadir Yula'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yula metrelerce sürüklenirken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yula'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadir Yula'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli· Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan polis, Yula'ya çarpan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Y.K.'nın kullandığı kiralık otomobil, 203/25 sokakta terk edilmiş halde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Y.K.'nın yakalanması çalışmalar sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #ölüm #kaza #trafik kazası
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