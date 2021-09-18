BANU ALKAN'A ŞOK SUÇLAMA
BANU ALKAN'A ŞOK SUÇLAMA
0
HAMİLELERE ÖNEMLİ UYARI
HAMİLELERE ÖNEMLİ UYARI
0
KAVACIK'TA FESTİVAL ZAMANI
KAVACIK'TA FESTİVAL ZAMANI
0
FACEBOOK'LA İLGİLİ ŞOK İTİRAF!
FACEBOOK'LA İLGİLİ ŞOK İTİRAF!
0

İzmir'de kaza yapan hakim hayatını kaybetti

İzmir Adliyesi'nde hakim Cem Reşit Eyüpoğlu (51), otomobille Menemen ilçesindeki otoyol gişelerine çarptığı kazada yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir'de kaza yapan hakim hayatını kaybetti
18 Eylül 2021 Cumartesi 15:40

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Kuzey Ege Otoyolu Menemen gişelerinde meydana geldi. İzmir Adliyesi'nde hakim olan Cem Reşit Eyüpoğlu yönetimindeki 35 AFJ 965 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, gişenin duvarına çarptı. Gişe görevlileri ve trafikteki diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Eyüpoğlu'nu çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Eyüpoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cem Reşit Eyüpoğlu'nun cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Hakim Cem Reşit Eyüpoğlu'nun hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin, gişe duvarına çarptığı anlar yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir hakim ölüm #hakim trafik kazası #cem reşit eyüpoğlu
Önceki Haber
İzmir'in CHP'li Başkanları Foça'da toplandı
Sonraki Haber
Babacan: Her şey ikiye katlandı ama vatandaşın maaşı ikiye katlamadı
Sosyal medyadan 'cinsel organ' gönderme olayında yeni gelişme!
Sosyal medyadan 'cinsel organ' gönderme olayında yeni gelişme!
0
Uzundere'de mücadele eden halk kazandı: JES iptal!
Uzundere'de mücadele eden halk kazandı: JES iptal!
0
Aliağa Belediyesi 7 adet taşınmazı kiraya verecek
Aliağa Belediyesi 7 adet taşınmazı kiraya verecek
0
İzmir'de, parkta ölüm!
İzmir'de, parkta ölüm!
0
Büyükşehir Meclisi’nde TÜLOV ve Levent Marina tartışması
Büyükşehir Meclisi’nde TÜLOV ve Levent Marina tartışması
0
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu!
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.