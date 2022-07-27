DİKKAT ÇEKEN ESTETİK VİDEOSU!
DİKKAT ÇEKEN ESTETİK VİDEOSU!
0
İZMİR'İN MEŞHUR TATLISI!
İZMİR'İN MEŞHUR TATLISI!
0
YILDIRIM DÜŞTÜ 20 KİŞİ ÖLDÜ
YILDIRIM DÜŞTÜ 20 KİŞİ ÖLDÜ
0
ÜNLÜ ŞARKICIDAN KÖTÜ HABER!
ÜNLÜ ŞARKICIDAN KÖTÜ HABER!
0
banner776

İzmir'de kentsel dönüşüm için dev bir adım daha

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı’nda 300 bağımsız birimi kapsayan ikinci etabın yapımını başlatacak imzayı attı. Başkan Soyer, “Hayırlı olsun. Zor bir dönem. İnşallah yüzümüzü de güldürsün. İzmir’in de yüzü gülsün” dedi

İzmir'de kentsel dönüşüm için dev bir adım daha
27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:03

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dirençli kent vizyonu doğrultusunda İZBETON’u ve kooperatifleri kentsel dönüşüm projelerine dahil ederek sürece hız kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı’nda önemli bir aşamayı daha tamamladı. Başkan Tunç Soyer, ikinci etabın yapım ihalesini kazanan Grand Petrol Ürünleri İnşaat Hazır Beton Özel Eğitim Hizmetleri Turizm Oto Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile inşaat çalışmalarını başlatacak imzayı attı. İkinci etapta yaklaşık 300 bağımsız birim inşa edilecek.  İzmir Büyükşehir Belediyesi birinci etapta yaklaşık 300 bağımsız birimin inşaat yapım çalışmalarına İZBETON A.Ş. ile imzalanan protokol kapsamında devam ediyor.


“İzmir’in yüzü gülsün”


Kültürpark İzmir Sanat’taki çalışma ofisinde düzenlenen imza töreninde Başkan Soyer, “Hayırlı olsun. Zor bir dönem. İnşallah yüzümüzü de güldürsün. İzmir’in de yüzü gülsün” dedi. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Arzu Özçelik, Proje Uygulama İkinci Şube Müdür Vekili İsmail Mutaf katıldı.
Proje tamamlandığında bölgede yaklaşık 10 bin konut, işyeri, turizm ve ticaret birimi inşa edilecek. Fuar İzmir’in karşısındaki bölge bu sayede kentle uyumlu hale getirilecek. Diğer bölgelerden farklı olarak Gaziemir’de Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında Hazine’den bedeli karşılığında devralınan Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki birinci etap ve ikinci etapta yaklaşık 600 bağımsız birim inşa edilecek.

Yerinde örnek dönüşüm


İzmir Büyükşehir Belediyesi Aktepe-Emrez’deki proje alanını, dere çevresi yeşil alan olarak planladı. Bu alanlar, yürüyüş ve bisiklet parkurları, açık spor alanları gibi çeşitli aktivitelerin yapılmasına uygun olarak düzenlenecek. Proje ile kültür tesisi, sağlık tesisi, belediye hizmet alanı gibi alanlar artırıldı ve bunların erişilebilir olması sağlandı. Yayaların rahatlıkla kullanabileceği ve ticari aktivitenin de yoğun olacağı bir yaya aksı belirlendi. Meydan, park ve donatı alanlarına bağlantı sağlayan bu yaya aksı Aktepe Mahallesi’ndeki mevcut ağaç kümelerinin bulunduğu alan ile bağlandı.

Altan Aydın Caddesi yine ticari faaliyetlerin yoğun olarak sürdürüldüğü, konut altı ticari birimlerin yer alacağı ana ticaret aksı olarak planlandı. Yerinde dönüşüm ilkesiyle sadece konut sahiplerinin değil alandaki esnafın, işyeri sahiplerinin de dönüşüm sonrasında aynı yerde ticari faaliyetlerini devam etmesi sağlanacak. Çeşitli tiplerde kullanımları içeren konutlar, açık alanlara, yol genişliklerine ve kullanım cephelerine göre inşa edilecek.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #gaziemir #emrez #kentsel dönüşüm
Önceki Haber
Ahırda elektrik çarpan genç öldü!
Sonraki Haber
İzmir'deki vali konağı eski günlerine geri dönüyor
İzmirli depremzedelere müjde: Beklenen kredi haberi geldi!
İzmirli depremzedelere müjde: Beklenen kredi haberi geldi!
0
Seferihisar'da iki yangın birden!
Seferihisar'da iki yangın birden!
0
İzmir'deki vali konağı eski günlerine geri dönüyor
İzmir'deki vali konağı eski günlerine geri dönüyor
0
Başkan Sandal, Cengizhan halkına müjde verdi
Başkan Sandal, Cengizhan halkına müjde verdi
0
İzmir'de 278 kaçak göçmen daha yakalandı
İzmir'de 278 kaçak göçmen daha yakalandı
0
Basmane’de büyük dönüşüm! Silahhaneydi sanat merkezi oldu!
Basmane’de büyük dönüşüm! Silahhaneydi sanat merkezi oldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.