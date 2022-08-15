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İzmir'de kesilen ağaç tartışmalara neden oldu!

İzmir'de kesilen ağaç tartışmalara neden oldu!
15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:01

İzmir Karşıyaka'da yolun ortasında kalan yarım asırlık bir ağaç belediye ekiplerince kesildi. Görüntüleri gören AK Partililer ise ağacın kesilmesinen tepki gösterdi. Büyükşehir'den yapılan açıklamada ise trafik güvenliği için Karşıyaka Belediyesi'nin başvurusu sonrası Orman Bölge Müdürlüğü'nün onayı ile ağacın zorunluluktan kesildiği belirtildi


Şemikler Mahallesi Ordu Bulvarı'ndaki çalışmalar sırasında yolun ortasında kalan yarım asırlık çam ağacı, belediye ekiplerince kesildi. O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Anladık hizmetten, icraat ve projeden bi habersiniz. Anladık ortaya elle tutulur, gözle görülür bir eser koyamıyorsunuz. Anladık bir fidan bile dikemiyorsunuz. Anladık, anladık da bari olanı yıkmayın. Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun" dedi.

'AĞAÇ ZORUNLULUKTAN KESİLMİŞTİR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nce konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, "Şemikler 6286/8-6276 sokak arasında açılacak yolun ortasında kalan çam ağacının taşınmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Trafik güvenliği için Karşıyaka Belediyesi'nin başvurusu, Orman Bölge Müdürlüğü'nün onayının ardından ağaç zorunluluktan kesilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #ağaç kesimi
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