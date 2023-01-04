İzmir'de KESK üyelerinden TÜİK'e enflasyon tepkisi

İzmir'de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı sendikalara üye grup, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü önünde, açıklanan enflasyon rakamlarını protesto etti.

KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıkladığını hatırlattı.

TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını, açıklanan enflasyon rakamı ile halkın hissettiği enflasyonun çok farklı olduğunu savunan Güven şunları kaydetti:

"Anayasal hakkımız olan kadro hakkı tüm kamu çalışanlara eşit adil bir şekilde verilmelidir. TÜİK özerk bir kurum olmalıdır. Sözleşmeli personel insanca yaşanabilecek bir ücretle kadrolu olması ve görevde yükselme, unvan değişikliği haklarının verilmesi sağlanmalıdır. Bizler, insanca yaşamak için sadaka değil gerçek bir toplu sözleşme, grev hakkımızla ilgili yasal düzenleme istiyoruz."

Grup üyeleri, "Sefalete teslim olmayacağız" ve "Güvenli iş, güvenli gelecek istiyoruz" şeklinde sloganlar attı.