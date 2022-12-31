İzmir'de kestane, mısır ve çiçek satıcıları için tek tip düzenleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin geçici süreli işgal noktalarında kestane, mısır ve çiçek satan hak sahibi 153 kişiye hijyen ve pazarlama eğitimi verdi. Eğitimlerin ardından satıcılara tek tip kıyafet ve kimlik kartı hazırlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçici süreli işgal noktalarında satış yapan satıcılar için Türkiye'ye örnek olacak önemli bir düzenleme yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçen kararla kentin muhtelif yerlerinde bulunan kestane, mısır ve çiçek satıcısı toplamda 153 kişiye hijyen ve pazarlama eğitimi verildi.

Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, yönetmelikte tanımlanan komisyonca müsaade edilen ürünlerin ticaretinin standartlara ve gıda güvenliğine uygun olarak yapılması ve yürütülen sosyal ekonomik faaliyetlerin disipline edilmesi konusunda uygulanacak esaslar düzenlendi. Eğitimin ardından satıcılara Meslek Fabrikası Binası'nda tek tip kıyafet ve kimlik kartı verildi. Törende İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Şükran Nurlu ile Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kooperatif başkanları ile temsilcileri yer aldı.

Tugay: “Bütünlüğü sağlamış olacağız”

Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, satış yapılacak stantların da 2023 yılının başında hazır olacağını belirterek “Şehrimizde Türkiye'ye örnek bir projeyi uygulamış ve bütünlüğü sağlamış olacağız. Bu, sizlerin desteği, emeği ve katkısıyla oldu. Bundan sonraki süreçte de sizlerin fedakârlığı ile sürecek” dedi.

Nurlu: “Düzensizlik vardı”

Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu ise, “Siz üreten insanlarsınız. Ekonomiye katkı koymayı seven insanlarsınız. Düzensizlik vardı. Ülkemizde bunu düzenleyen hukuki altyapı yok. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Tunç Soyer Başkanımızın vizyonu doğrultusunda boşluk olan altlığı oluşturduk” dedi.