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İzmir'de keyifli anlar! En uzun gecede koştular!

22 Aralık 2022 Perşembe 09:36

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın en uzun gecesi olan dün koşu düzenledi. Bin 500 kişinin katıldığı koşu 7,5 kilometrelik parkurda yapıldı. Koşuya katılanlar ellerinde ışıklı süsler ve fenerlerle koştu. Koşuculara bisikletliler de eşlik etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir spor kenti yapma hedefi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın en uzun gecesi 21 Aralık’ı bir kez daha koşuyla taçlandırdı. Konak Vapur İskelesi ile Üçkuyular İzmir Marina arasında üçüncü kez düzenlenen etkinliğe bin 500 İzmirli ve 30’a yakın bisiklet sürücüsü katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman’ın birlikte verdiği start ile katılımcılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı takip ederek 7,5 kilometrelik parkuru İzmir Marina’da tamamladı. Koşu ve bisiklet sürüşüne katılanlar da ışıklı süsler ve fenerler eşliğinde geceyi renklendirirdi. Organizasyonda İzmir Marina’daki bitiş çizgisine ulaşanlara madalyaları verildi.

Etiketler; #izmir #gece koşusu #haber
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