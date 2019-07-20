İzmir'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü nedeniyle İzmir'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, KKTC'nin İzmir Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Almıla Tunç, İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Ege Ordusu Garnizon Komutanlığını temsilen Tuğgeneral Nurettin Kutluyuva ile gaziler, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Almıla Tunç, burada yaptığı açıklamada, 45 yıl önce Kıbrıslı Türklerin hayatlarının en büyük heyecanını ve sevincini Türk jetlerini, paraşütçü birliklerini gökyüzünde gördüğünde yaşadığını söyledi.

Tunç, 20 Temmuz 1974'de yapılan "Mutlu Barış Operasyonu"nun adanın yasadışı bir şekilde Yunanistan'a bağlanmasını engellemek ve Kıbrıslı Türklerin hayatını kurtarmak için yapılmış bir operasyon olduğunu belirterek, o sabah Kıbrıslı Türklerin makus talihinin değiştiğini ve artık özgür olacaklarını bildiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından 45 yıl önce alınan cesur karar ile Kıbrıs Türk halkının esaretten ve toplu mezarlara gömülmekten kurtarıldığını dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"1974'te, Kurtuluş Savaşı destanını yazanların torunları Mehmetçikler, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gitmeyi şiar edinen Kıbrıslı Türk Mücahitlerle omuz omuza çarpışarak Kıbrıs'ta yeni bir destan yazmışlardır. Bu destan yazılırken şehit düşenleri rahmetle anarken, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle selamlıyorum.

İçerisinde bulunduğumuz dönemde, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz bölgesinde devam eden gerginlikler göz önünde bulundurulduğunda, Kıbrıslı Türklerin barıştan yana sergiledikleri tavır bir o kadar daha önem kazanmaktadır. Ancak tüm barış yönündeki irade ve çabamıza karşın, olası bir çözümde Kıbrıs Rum tarafının hayal ettiği gibi bir azınlık olmayı biz Kıbrıslı Türkler asla kabul etmeyeceğiz. "

Tunç, adada adil ve kalıcı bir çözümü destekleyen Kıbrıslı Türkler olarak, sadece eşitlik haklarının sulandırılmadığı ve anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünü içeren bir çözüme 'Evet' diyeceklerini belirtti.

Tunç, "O güne kadar da yıllardır maruz bırakıldığımız insanlık dışı ambargolara karşın, her zaman yanımızda olan anavatan Türkiye'nin destekleri sayesinde dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.