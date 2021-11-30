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İzmir'de kimse aç kalmasın ve üşümesin diye 'Kara Kış Destek Hattı' hizmete girdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda başlatılan kara kış destekleri kapsamında Kasım ayında 12 bin 573 aileye gıda paketi dağıtıldı. Gıdadan barınmaya, giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için Kara Kış Destek Hattı’nı devreye aldıklarını söyleyen Başkan Soyer “Bu kış İzmir'de kara geçmesin diye 7 gün 24 saat aktif olacak destek hattımızı açtık. Tüm temel ihtiyaçlarınız için tüm imkanlarımızla yanınızda olacağız” dedi

İzmir'de kimse aç kalmasın ve üşümesin diye 'Kara Kış Destek Hattı' hizmete girdi
30 Kasım 2021 Salı 12:06

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, her geçen gün giderek ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle başlatılan kara kış destekleri kapsamında Kasım ayında 12 bin 573 aileye gıda paketi dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana 244 bin haneye toplam 544 bin 569 gıda paketi ulaştırdı. 2022 yılında ise 61 bin haneye 130 bin gıda paketi ulaştırılması hedefleniyor.

Gıdadan barınmaya giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için Kara Kış Destek Hattı’nı devreye aldıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer “Bu kış İzmir'de kara geçmesin diye 7 gün 24 saat aktif olacak destek hattımızı açtık. Tüm temel ihtiyaçlarınız için tüm imkanlarımızla yanınızda olacağız.  Kara kış destek hattına 444 40 35’ten ulaşılabilir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 yıllarını kapsayan kış ayları boyunca toplam 125 milyon lira tutarında sosyal yardım yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin kış aylarında yurttaşlara destek olmalarının önemini vurgulamıştı.

Sıcak yemekten kumanyaya

Döviz ve enflasyon krizinin yaşandığı Kasım ayında gıdadan yakacağa eşyadan giysiye ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayında ihtiyaç sahiplerine üretici kooperatifinden alınan ürünlerin bulunduğu gıda paketlerinin yanı sıra 216 bin 67 kişilik sıcak yemek, 7 bin 940 kişilik kumanya ve kahvaltı, 67 bin 880 kişilik pide, 20 bin 720 kişilik çorba dağıttı.

Konaklama yardımı da var

Kara kış desteği kapsamında Kasım ayında çocuk bezinden sobaya, elektrikli ısıtıcıdan yakacağa ve battaniye-yorgana kadar 127 bin lira tutarında destek sağlandı. Üçyol’da hizmet veren Bizİzmir Giysi Noktası ile 15 bin 717 parça giysi dağıtıldı. İlk ve ortaokul öğrencilerine bir ayda 20 bin bot ve mont dağıtılırken, 4 bin adet çölyak ve fenilketönüri gıda kolisi ulaştırıldı.  335 vatandaşa hamam hizmeti, 30 vatandaşa ise Basmane bölgesinde kiralanan otelde konaklama hizmeti sunuldu.

Etiketler; #izmir #ihtiyaç sahipleri #izmir büyükşehir #kara kış destek #tunç soyer
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