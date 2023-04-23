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İzmir'de kıraathanede vahşet: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de kıraathanede vahşet: 1 ölü, 5 yaralı
23 Nisan 2023 Pazar 03:18

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kıraathanedeki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'taki Cadde Kıraathanesi'nde silahlı saldırı ihbarının ardından olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekipler, saldırıda Mustafa Er'in (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Ali A. (43) ile İbrahim Y. (30), Mehmet Y. (31), Erkmen A. (31) ve Yiğit Y. (29) ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği tahmin edilen ve olay yerinden araçla kaçan M.D.Ç'nin (20) yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ölü #silahlı saldırı
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