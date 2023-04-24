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İzmir'de kıraathaneyi basan cinayet şüphelileri yakalandı 

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, husumetlilerinin bulunduğu kıraathaneyi basarak tabancayla Mustafa Er'i (29) öldürüp, 5 kişiyi de yaralayan olayın şüphelileri M.D.Ç. ve C.K., yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. M.D.Ç. ve C.K. ile onlara yardım etmek isteyen 6 kişi gözaltına alındı

İzmir'de kıraathaneyi basan cinayet şüphelileri yakalandı 
24 Nisan 2023 Pazartesi 09:42

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'ta meydana geldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda; M.D.Ç. ve C.K., husumetli olduğu ileri sürülen Mustafa Er, A.A. (44), İ.Y. (30), M.Y. (21), E.A. (31) ve Y.Y.'nin (29) bulunduğu kıraathaneye geldi. M.D.Ç. ve C.K., tabanca ile husumetlilerine peş peşe ateş açtı. Olayda, Mustafa Er, A.A., İ.Y., M.Y., E.A. ve Y.Y. yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Er hayatını kaybetti. A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 36 ayrı suç kaydı olduğu belirtilen Mustafa Er'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DARBEDİLDİĞİ İÇİN SALDIRI DÜZENLEMİŞ

Öte yandan M.D.Ç.'nin, husumetli olduğu grup tarafından kısa bir süre önce darbedildiği öğrenildi. M.D.Ç.'nin yaşadığı olay sonrası şüphelileri öldürmek için plan yaptığı, daha sonra da kıraathaneye giderek silahlı saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.

YURT DIŞINA KAÇMAK İÇİN HAZIRLANMIŞLAR

Olay sonrası kaçan M.D.Ç. ve C.K.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdüren İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Selçuk ilçesine kaçtığını tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, M.D.Ç. ve C.K.'nın yanı sıra adreste bulunan, yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. M.D.Ç. ve C.K.'nın yasa dışı yollarla Kuşadası'ndan yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Adreste yapılan aramada ise 4 tabanca, 31 fişek ve 1 kasatura ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir
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