İzmir'de kısıtlamanın olmadığı hafta sonunda deniz keyfi

İzmir'de uzun bir aradan sonra hafta sonu sokağa çıkan vatandaşlar, havanın güneşli olmasını da fırsat bilerek denize girdi.

İzmir'de kısıtlamanın olmadığı hafta sonunda deniz keyfi
06 Haziran 2020 Cumartesi 15:11

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak amacıyla uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesiyle vatandaşların birçoğu dışarıda vakit geçirmeyi tercih etti. Kent merkezinde sahil kenarındaki yürüyüş yapan ve kafelere giden İzmirliler Çeşme'de de denize girdi. Ilıca plajına gelen vatandaşlar, hem güneşin hem de denizin keyfini çıkardı. Özellikle İzmir'in merkez ilçelerinden gelen vatandaşlar, sahilde belediye ekipleri tarafından hazırlanan ve 6 metrekare büyüklüğündeki sosyal mesafe localarında vakit geçirdi. Sıcaklığın 30 dereceye yükseldiği ilçede bazı vatandaşlar da su sporlarıyla eğlendi. İlçedeki Kocakarı, Altınkum ve Tekke plajlarında da hareketlilik yaşandı.

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