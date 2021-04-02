İzmir'de kısıtlamaya rağmen açık olan gece kulübünde kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İzmir Konak'ta kısıtlamayı ihlal eden bir gece kulübünde kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı

Olay İzmir'in Konak ilçesi İsmet Kaptan Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir açık olan gece kulübünde iki grup arasında önce sözlü tartışma başladı. Gerginliğin artması ile iki grup birbirine bıçak, silah ve cam parçaları ile saldırmaya başladı. Olayda Sinan Al, Uğur Ç., Fırat D., Can K., Abdullah A., Serdar Ç. ve Mehmet K., çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 7 yerinden bıçaklanan Sinan Al'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sırtına ve göğsüne aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Uğur Ç. ise ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, sırtından bıçaklanan Can K. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Can K. ve Uğur Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayda ayağından tabanca ile vurulan Serdar Ç. ve bıçakla yaralanan Abdullah A. ile Fırat D. ise Alsancak Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen S.A. ve D.K.'yi sorgulamak üzere gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürdü. Olay sonrasında kavganın başladığı gece kulübünde ve çevresinde,Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir incelemede bulundu. Sinan Al'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Öte yandan, Sinan Al'ın hayatını kaybettiği, 2'sinin ağır olmak üzere 6 kişinin yaralandığı kanlı gecede, kavganın bir bölümü saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vücuduna 7 bıçak darbesi aldıktan sonra hayatını kaybeden Sinan Al'ın son saniyeleri görülüyor. Sinan Al, aldığı bıçak darbeleri sonrasınra yere yığılırken, arkadan gelen bir kişi tabanca ile çevredekilere ateş açıyor.