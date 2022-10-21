İzmir'de kitap fuarı zamanı! Açılış tarihi belli oldu

Türkiye’nin fuarlar kenti İzmir, yeni bir kitap fuarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından düzenlenecek İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı, 28 Ekim-6 Kasım tarihlerinde Fuar İzmir’de yazar, yayınevi ve okuyucuları buluşturacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından Fuar İzmir’de düzenlenecek İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı, önümüzdeki hafta kapılarını açmaya hazırlanıyor. İZKİTAP fuarlar kenti İzmir’de ilk defa, İZELMAN A.Ş. ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) desteğiyle yazar ve yayıncılarla kitapseverleri bir araya getirecek. İZKİTAP, 28 Ekim Cuma günü başlayacak. Fuar boyunca yazarlarla söyleşiler, imza günleri ve paneller olacak.

Onur Konuğu Nedim Gürsel



On gün boyunca on binlerce kitapseverin ziyaret etmesinin beklendiği fuar, 10.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı’nın onur konuğu, Sorbonne Üniversitesi’nde Türk edebiyatı dersleri veren yazar ve akademisyen Nedim Gürsel olacak. Nedim Gürsel, 29 Ekim’deki söyleşide ziyaretçilerle buluşacak. Aynı gün saat 14.00’te Ahmet Ümit ve Timur Soykan’ın da imza günü yapılacak. 30 Ekim 13.00’te Suat Çağlayan, 4 Kasım 17.00’de Buket Uzuner, 6 Kasım 14.00’te Ahmet Telli de imza gününde okurlarıyla buluşacak.