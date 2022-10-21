KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI
0
1400 YILLIK AĞAÇ
1400 YILLIK AĞAÇ
0
GÜLŞEN HAKİM KARŞISINDA
GÜLŞEN HAKİM KARŞISINDA
0
SÖZELCİLER YORUMU VİRAL OLDU
SÖZELCİLER YORUMU VİRAL OLDU
0

İzmir'de kitap fuarı zamanı! Açılış tarihi belli oldu

Türkiye’nin fuarlar kenti İzmir, yeni bir kitap fuarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından düzenlenecek İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı, 28 Ekim-6 Kasım tarihlerinde Fuar İzmir’de yazar, yayınevi ve okuyucuları buluşturacak

İzmir'de kitap fuarı zamanı! Açılış tarihi belli oldu
21 Ekim 2022 Cuma 11:31

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından Fuar İzmir’de düzenlenecek İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı, önümüzdeki hafta kapılarını açmaya hazırlanıyor. İZKİTAP fuarlar kenti İzmir’de ilk defa, İZELMAN A.Ş. ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) desteğiyle yazar ve yayıncılarla kitapseverleri bir araya getirecek. İZKİTAP, 28 Ekim Cuma günü başlayacak. Fuar boyunca yazarlarla söyleşiler, imza günleri ve paneller olacak.

Onur Konuğu Nedim Gürsel


On gün boyunca on binlerce kitapseverin ziyaret etmesinin beklendiği fuar, 10.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı’nın onur konuğu, Sorbonne Üniversitesi’nde Türk edebiyatı dersleri veren yazar ve akademisyen Nedim Gürsel olacak. Nedim Gürsel, 29 Ekim’deki söyleşide ziyaretçilerle buluşacak. Aynı gün saat 14.00’te Ahmet Ümit ve Timur Soykan’ın da imza günü yapılacak. 30 Ekim 13.00’te Suat Çağlayan, 4 Kasım 17.00’de Buket Uzuner, 6 Kasım 14.00’te Ahmet Telli de imza gününde okurlarıyla buluşacak.

Etiketler; #izmir #kitap fuarı #haber
Önceki Haber
Motorine bu kez indirim geliyor! 22 Ekim'den itibaren geçerli olacak!
Sonraki Haber
Çevreyi kirleten 3 bin 743 tesise ceza!
İzmir Büyükşehir'den Katip Çelebi Üniversitesi ile ilgili açıklama: 11 gündür yanıt verilmedi
İzmir Büyükşehir'den Katip Çelebi Üniversitesi ile ilgili açıklama: 11 gündür yanıt verilmedi
0
İzmir Büyükşehir çalışanı iş kazasında hayatını kaybetti
İzmir Büyükşehir çalışanı iş kazasında hayatını kaybetti
0
Katip Çelebi Üniversitesi'nden 'yemek' açıklaması!
Katip Çelebi Üniversitesi'nden 'yemek' açıklaması!
0
İzmir'de belediyenin öğrencilere yemek dağıtmasına, o üniversiteden izin çıkmadı!
İzmir'de belediyenin öğrencilere yemek dağıtmasına, o üniversiteden izin çıkmadı!
0
İzmir'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü!
İzmir'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü!
0
Namaz kılarken kalp krizi geçirip öldü!
Namaz kılarken kalp krizi geçirip öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.