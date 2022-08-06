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İzmir'de kızı öldürülen anne isyan etti!

06 Ağustos 2022 Cumartesi 08:04

İzmir'de boşanmak istediği erkek tarafından katledilen Ezgi Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Kızının ölümüne isyan eden anne, "Arıyorum beni 112’ye bağlıyor. Polise bağlanıncaya kadar bana müzik dinlettiler. Bu kurşun 24 saniyede beynine girdi kızımın. Adam 24 saniye kaçtı. Sen bana neyin müziğini dinletiyorsun?" diyerek isyan etti

Ezgi Özarslan, 29 Temmuz 2022’de boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Deniz Özarslan tarafından başından silahla vuruldu. Genç kadın hayatını kaybederken, Kadın Cinayetleri Platformu da eylem yaptı.

Eyleme katılan anne ise “Benim çocuğumu devlet de korumadı. Kapıma gelip bağırdı, çağırdı. Görevliye gidip söyledim. ‘Benim görevim bu, senin kapından içeri girerse o zaman müdahale ederim’ diyor. Arıyorum beni 112’ye bağlıyor. Polise bağlanıncaya kadar bana müzik dinlettiler. Bu kurşun 24 saniyede beynine girdi kızımın. Adam 24 saniye kaçtı. Sen bana neyin müziğini dinletiyorsun? Kadınlar tek tek gidiyor. Bir kalleşin tek bir kurşunuyla. Sen bu kadar mı basiretsiz bir emniyetsin?” sözleri ile isyan etti!

Etiketler; #izmir #ezgi özarslan #cinayet #kadın cinayeti #ölüm
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